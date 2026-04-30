Bus stÃ¼rzt nahe Paris in die Seine - Vier Insassen gerettet

Ãœberfluteter Bus in der Sein

Bei einem spektakulÃ¤ren Unfall sÃ¼dlich von Paris ist ein Bus in die Seine gestÃ¼rzt und vollstÃ¤ndig im Wasser versunken. Alle vier Insassen wurden gerettet.

Bei einem spektakulÃ¤ren Unfall sÃ¼dlich von Paris ist ein Bus in die Seine gestÃ¼rzt und vollstÃ¤ndig im Wasser versunken. Alle vier Insassen wurden gerettet. Der Bus kam nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen im Ort Juvisy-sur-Orge von der Fahrbahn ab, krachte gegen ein Auto und stÃ¼rzte schlieÃŸlich in den Fluss.Â



An Bord waren demnach neben dem Fahrer drei weitere Menschen. Der Bus versank vollstÃ¤ndig in der Seine, nur das von Wasser bedeckte Dach war zu sehen. An der Unfallstelle waren Ermittler mit einer Drohne und Booten im Einsatz.



Die UnglÃ¼cksursache war zunÃ¤chst unklar. Nach Gewerkschaftsangaben befand sich der Bus auf einer Ausbildungsfahrt.