Bei einem spektakulÃ¤ren Unfall sÃ¼dlich von Paris ist ein Bus in die Seine gestÃ¼rzt und vollstÃ¤ndig im Wasser versunken. Alle vier Insassen wurden gerettet. Der Bus kam nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen im Ort Juvisy-sur-Orge von der Fahrbahn ab, krachte gegen ein Auto und stÃ¼rzte schlieÃŸlich in den Fluss.Â
An Bord waren demnach neben dem Fahrer drei weitere Menschen. Der Bus versank vollstÃ¤ndig in der Seine, nur das von Wasser bedeckte Dach war zu sehen. An der Unfallstelle waren Ermittler mit einer Drohne und Booten im Einsatz.
Die UnglÃ¼cksursache war zunÃ¤chst unklar. Nach Gewerkschaftsangaben befand sich der Bus auf einer Ausbildungsfahrt.
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Bus stÃ¼rzt nahe Paris in die Seine - Vier Insassen gerettet
- AFP - 30. April 2026, 13:03 Uhr
Bei einem spektakulÃ¤ren Unfall sÃ¼dlich von Paris ist ein Bus in die Seine gestÃ¼rzt und vollstÃ¤ndig im Wasser versunken. Alle vier Insassen wurden gerettet.
Bei einem spektakulÃ¤ren Unfall sÃ¼dlich von Paris ist ein Bus in die Seine gestÃ¼rzt und vollstÃ¤ndig im Wasser versunken. Alle vier Insassen wurden gerettet. Der Bus kam nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen im Ort Juvisy-sur-Orge von der Fahrbahn ab, krachte gegen ein Auto und stÃ¼rzte schlieÃŸlich in den Fluss.Â
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