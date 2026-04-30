Linke warnt vor Wahl-Rache bei Heizungsgesetz

FernwÃ¤rme-Anschluss (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Co-Vorsitzende der Linken, Ines Schwerdtner, will weiter fÃ¼r Nachbesserungen im Sinne der Mieter beim Heizungsgesetz kÃ¤mpfen. Schwerdtner sagte am Donnerstag RTL/ntv, sie hoffe, dass die SPD noch nachsteuere und "den Schuss gehÃ¶rt" habe.



Das Heizungsgesetz sei beim letzten Mal schon wahnsinnig gefloppt. Wenn es diesmal wieder bedeute, dass die Menschen mehr bezahlen mÃ¼ssten, dann werde sich das wiederum an der Wahlurne rÃ¤chen. Die Linke habe von Anfang an angeprangert, dass die Kosten einer neuen Heizung nicht auf die Mieter abgewÃ¤lzt werden dÃ¼rften.



Die beteiligten Ministerien hatten am Donnerstag mitgeteilt, mit der Reform des "Heizungsgesetzes" auch eine sogenannte "Kostenbremse" fÃ¼r Mieter einzufÃ¼hren - Vermieter mÃ¼ssen demnach unter bestimmten UmstÃ¤nden einen Teil der Heizkosten Ã¼bernehmen.



Wie Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte, werde es fÃ¼r Vermieter zwar weiter eine Wahlfreiheit geben, wenn es um den Einbau einer neuen Heizung gehe, bei neuen Heizungen mit Energie aus fossilen Quellen mÃ¼sse er sich dann aber an den laufenden Heizkosten beteiligen. Vermieter sollen demnach in einem solchen Fall die HÃ¤lfte der Netzentgelte, des CO2-Preises und der Kosten fÃ¼r biogene Kraftstoffe tragen.

