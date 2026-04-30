DGB-Chefin kritisiert Wirtschaftspolitik der Regierung

Yasmin Fahimi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, hat sich gegen VorschlÃ¤ge aus der Politik gewandt, den Feiertag am 1. Mai zu streichen, mehr zu arbeiten oder Leistungen der Krankenkassen zu kÃ¼rzen. "Das kann gar nicht aufgehen", sagte Fahimi dem ARD-Hauptstadtstudio fÃ¼r das "Interview der Woche".



"Wir verlieren gerade in jedem Monat Tausende von ArbeitsplÃ¤tzen. Wir mÃ¼ssen Menschen in Kurzarbeit schicken. Wir haben nach wie vor drei Millionen Arbeitslose und nur eine Million offene Stellen. Das zeigt ja alles, dass es im Moment jedenfalls nicht darum geht, dass wir mehr arbeiten mÃ¼ssen, sondern dass es eine WachstumsschwÃ¤che gibt", so die DGB-Chefin weiter.



Die Bilanz der neuen Bundesregierung aus Union und SPD falle nach einem Jahr nicht gut aus. Fahimi zeigte sich enttÃ¤uscht, dass es keine klare Industrie- und Wirtschaftspolitik gebe, die mehr Planungssicherheit bringe, Innovationen fÃ¶rdere und Standorte stÃ¤rke. Stattdessen setze die Regierung auf eine "uralte neoliberale Idee, dass der Markt das schon irgendwie regelt". Besonders kritisiert die DGB-Chefin, dass die Regierung immer wieder mit Reformen drohe, die mÃ¶glichst schmerzhaft sein sollen. "Das ist natÃ¼rlich Quatsch", sagte sie.



Als Beispiel nannte Fahimi die im Kabinett beschlossene Reform der Krankenkassen. Diese konzentriere sich ausschlieÃŸlich auf die Kostenbetrachtung. NÃ¶tig seien jedoch massive Strukturreformen und mehr Effizienz. "Es gibt viele, die sich aus diesem System unangemessen bedienen und da muss ein Riegel vorgeschoben werden", forderte sie.



Mehr erhofft sich die DGB-Chefin von der fÃ¼r das kommende Jahr angekÃ¼ndigten Steuerreform. Sie drÃ¤nge darauf, dass die Einkommensteuer fÃ¼r die breite Masse der BeschÃ¤ftigten sinke und der Grundsteuerfreibetrag erhÃ¶ht werde. Dies mÃ¼sse aber mit einem hÃ¶heren Spitzensteuersatz fÃ¼r sehr hohe Einkommen einhergehen. Zugleich warnte Fahimi vor erneuten Steuergeschenken mit der GieÃŸkanne. Eine allgemeine Unternehmenssteuersenkung halte sie fÃ¼r falsch, da die wirtschaftliche SchwÃ¤che nicht alle Unternehmen gleichermaÃŸen treffe. "Wir haben Krisengewinner, wir haben Branchen, denen geht es sehr gut. Deswegen sind solche Steuergeschenke am Ende des Tages vÃ¶llig fehlgeleitet."



Als besonders schlechtes Beispiel nannte Fahimi die Absenkung der Gastronomiesteuer. Davon profitierten vor allem Ketten wie Subway, Burger King und McDonald`s. "Es ist mir neu, dass das systemrelevante Industrien sind, die besonders in der Krise sind und jetzt unsere UnterstÃ¼tzung brauchen", kritisierte sie. Die Bundesregierung mÃ¼sse bei ihren Entscheidungen zielgenauer werden.

