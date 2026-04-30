Das Bundeskartellamt hat eine hohe Zahl von VerstÃ¶ÃŸen gegen die seit April geltende Regel festgestellt, dass Tankstellen nur noch einmal am Tag um 12.00 Uhr die Preise erhÃ¶hen dÃ¼rfen. "Viele scheinen mir Anfangsfehler technischer Art zu sein", sagte KartellamtsprÃ¤sident Andreas Mundt dem "Tagesspiegel" vom Donnerstag. "Es gibt aber auch grobe Abweichungen."Â
Allerdings scheitere eine Verfolgung solcher VerstÃ¶ÃŸe bislang daran, dass die meisten BundeslÃ¤nder noch nicht einmal die BehÃ¶rden benannt haben, die die VerstÃ¶ÃŸe ahnden sollen, fÃ¼gte Mundt hinzu.Â
Auch eine Datenanalyse des SWR ergab "zehntausende" VerstÃ¶ÃŸe gegen die ZwÃ¶lf-Uhr-Regel, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Rund 3800 deutsche Tankstellen, also etwa jede vierte, verstieÃŸen demnach seit dem 1. April mindestens einmal gegen die Vorgabe.
Laut einer kÃ¼rzlich verÃ¶ffentlichten Studie der Wirtschaftsforschungsinstitute ZEW und DICE fÃ¼hrte die ZwÃ¶lf-Uhr-Regel nicht zu sinkenden Preisen, sondern zu hÃ¶heren Gewinnmargen fÃ¼r die MineralÃ¶lkonzerne. KartellamtsprÃ¤sident Mundt Ã¤uÃŸerte sich im "Tagesspiegel" dazu skeptisch: Diese Analyse habe nur Preise untersucht, aber keine Mengen, gab er zu bedenken. Unklar sei geblieben, wie viele Autofahrer zu welchem Preis getankt haben. "Gut mÃ¶glich, dass viele Autofahrer zu einem gÃ¼nstigen Zeitpunkt getankt und von der neuen Regelung profitiert haben", sagte Mundt.
Angesichts der groÃŸen Preisunterschiede an den Tankstellen rÃ¤t Mundt allen Autofahrern, die Preise mithilfe einer App zu vergleichen. Statt wie frÃ¼her abends zu tanken, sollte man besser vormittags vor zwÃ¶lf Uhr zur Tankstelle fahren. "Die alten Faustformeln gelten nicht mehr", sagte Mundt der Zeitung.Â
Wirtschaft
Kartellamt: "Hohe Zahl" von VerstÃ¶ÃŸen gegen ZwÃ¶lf-Uhr-Regel an Tankstellen
- AFP - 30. April 2026, 10:52 Uhr
Das Bundeskartellamt hat eine hohe Zahl von VerstÃ¶ÃŸen gegen die seit April geltende Regel festgestellt, dass Tankstellen nur noch einmal am Tag um 12.00 Uhr die Preise erhÃ¶hen dÃ¼rfen.
Das Bundeskartellamt hat eine hohe Zahl von VerstÃ¶ÃŸen gegen die seit April geltende Regel festgestellt, dass Tankstellen nur noch einmal am Tag um 12.00 Uhr die Preise erhÃ¶hen dÃ¼rfen. "Viele scheinen mir Anfangsfehler technischer Art zu sein", sagte KartellamtsprÃ¤sident Andreas Mundt dem "Tagesspiegel" vom Donnerstag. "Es gibt aber auch grobe Abweichungen."Â
Weitere Meldungen
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist im ersten Quartal um 0,3 Prozent verglichen mit dem Vorquartal gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag inMehr
Die schwarz-rote Koalition hat sich bei der geplanten Reform des Heizungsgesetzes auf eine Kostenbremse fÃ¼r Mieterinnen und Mieter geeinigt. "Wenn ein Vermieter sich fÃ¼r eineMehr
Der Iran-Krieg und die EinschrÃ¤nkungen im Schiffsverkehr durch die StraÃŸe von Hormus wirken sich einer Umfrage des MÃ¼nchner Ifo-Instituts zufolge zunehmend auf die VersorgungMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im ersten Quartal des Jahres gegenÃ¼ber Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,3Mehr
Die Zahl der Arbeitslosen ist im April leicht gesunken: Sie nahm um 13.000 auf 3,008 Millionen ab, wie wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (BA) in NÃ¼rnberg am Donnerstag mitteilte.Mehr
NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Zu Jahresbeginn geht die Arbeitslosigkeit aufgrund der sogenannten "FrÃ¼hjahrsbelebung" typischerweise zurÃ¼ck - in diesem April hat es aberMehr