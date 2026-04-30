Wirtschaft

Kartellamt: "Hohe Zahl" von VerstÃ¶ÃŸen gegen ZwÃ¶lf-Uhr-Regel an Tankstellen

  • AFP - 30. April 2026, 10:52 Uhr
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Tankstelle in Berlin
Bild: AFP

Das Bundeskartellamt hat eine hohe Zahl von VerstÃ¶ÃŸen gegen die seit April geltende Regel festgestellt, dass Tankstellen nur noch einmal am Tag um 12.00 Uhr die Preise erhÃ¶hen dÃ¼rfen.

Das Bundeskartellamt hat eine hohe Zahl von VerstÃ¶ÃŸen gegen die seit April geltende Regel festgestellt, dass Tankstellen nur noch einmal am Tag um 12.00 Uhr die Preise erhÃ¶hen dÃ¼rfen. "Viele scheinen mir Anfangsfehler technischer Art zu sein", sagte KartellamtsprÃ¤sident Andreas Mundt dem "Tagesspiegel" vom Donnerstag. "Es gibt aber auch grobe Abweichungen."Â 

Allerdings scheitere eine Verfolgung solcher VerstÃ¶ÃŸe bislang daran, dass die meisten BundeslÃ¤nder noch nicht einmal die BehÃ¶rden benannt haben, die die VerstÃ¶ÃŸe ahnden sollen, fÃ¼gte Mundt hinzu.Â 

Auch eine Datenanalyse des SWR ergab "zehntausende" VerstÃ¶ÃŸe gegen die ZwÃ¶lf-Uhr-Regel, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Rund 3800 deutsche Tankstellen, also etwa jede vierte, verstieÃŸen demnach seit dem 1. April mindestens einmal gegen die Vorgabe.

Laut einer kÃ¼rzlich verÃ¶ffentlichten Studie der Wirtschaftsforschungsinstitute ZEW und DICE fÃ¼hrte die ZwÃ¶lf-Uhr-Regel nicht zu sinkenden Preisen, sondern zu hÃ¶heren Gewinnmargen fÃ¼r die MineralÃ¶lkonzerne. KartellamtsprÃ¤sident Mundt Ã¤uÃŸerte sich im "Tagesspiegel" dazu skeptisch: Diese Analyse habe nur Preise untersucht, aber keine Mengen, gab er zu bedenken. Unklar sei geblieben, wie viele Autofahrer zu welchem Preis getankt haben. "Gut mÃ¶glich, dass viele Autofahrer zu einem gÃ¼nstigen Zeitpunkt getankt und von der neuen Regelung profitiert haben", sagte Mundt.

Angesichts der groÃŸen Preisunterschiede an den Tankstellen rÃ¤t Mundt allen Autofahrern, die Preise mithilfe einer App zu vergleichen. Statt wie frÃ¼her abends zu tanken, sollte man besser vormittags vor zwÃ¶lf Uhr zur Tankstelle fahren. "Die alten Faustformeln gelten nicht mehr", sagte Mundt der Zeitung.Â 

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