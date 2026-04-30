EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt

EZB-GebÃ¤ude in Frankfurt am Main

Vor dem Hintergrund wachsender Inflationssorgen wegen des Iran-Krieges verkÃ¼ndet die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) ihre neue Leitzinsentscheidung. Es wird erwartet, dass die EZB die Leitzinsen zum inzwischen siebten Mal in Folge unverÃ¤ndert lÃ¤sst.

Vor dem Hintergrund wachsender Inflationssorgen wegen des Iran-Krieges verkÃ¼ndet die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) am Donnerstag (14.15 Uhr) ihre neue Leitzinsentscheidung. Es wird erwartet, dass die EZB die Leitzinsen zum inzwischen siebten Mal in Folge unverÃ¤ndert lÃ¤sst und an ihrem abwartenden Kurs vorerst festhÃ¤lt. EZB-PrÃ¤sidentin Christine Lagarde erlÃ¤utert die Entscheidung im Anschluss auf einer Pressekonferenz (14.45 Uhr).



Nach der Leitzinsentscheidung der EZB im MÃ¤rz hatte LagardeÂ erklÃ¤rt, dass der Krieg sich durch hÃ¶here Energiepreise zwar auf kurze Frist "erheblich" auf die Inflation auswirke, die mittelfristigen Auswirkungen aber auch von IntensitÃ¤t und Dauer des Konflikts abhingen. GrundsÃ¤tzlich will die Zentralbank bei ihren Zinsentscheidungen einem datenbasierten Ansatz folgen. Im MÃ¤rz hatte die Inflation in der Eurozone 2,6 Prozent erreicht. Auf mittlere Frist strebt die EZB bei der Teuerungsrate der Verbraucherpreise einen Wert von zwei Prozent an.