Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die Polizei Stuttgart hat einen 84 Jahre alten Mann festgenommen, dem sexueller Missbrauch von Kindern in mehreren hundert FÃ¤llen vorgeworfen wird. Das teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag mit.
Der Mann soll Ã¼ber mehrere Jahre hinweg Kinder zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Die Taten sollen sich sowohl im familiÃ¤ren Umfeld als auch in einem Schwimmbad ereignet haben. Bereits im Februar hatte die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet, woraufhin weitere Hinweise eingingen und der Mann ins Visier der Ermittler geriet.
Die Beamten nahmen den deutschen StaatsangehÃ¶rigen am Dienstag fest. Noch am selben Tag wurde er einem Haftrichter vorgefÃ¼hrt, der einen Haftbefehl in Vollzug setzte. Der TatverdÃ¤chtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.
Brennpunkte
84-JÃ¤hriger nach hunderten FÃ¤llen Kindesmissbrauch festgenommen
- dts - 30. April 2026, 13:22 Uhr
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Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die Polizei Stuttgart hat einen 84 Jahre alten Mann festgenommen, dem sexueller Missbrauch von Kindern in mehreren hundert FÃ¤llen vorgeworfen wird. Das teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag mit.
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