Politik

IEA-Chef Birol sieht Welt vor "grÃ¶ÃŸter Energiekrise ihrer Geschichte"

  • AFP - 30. April 2026, 13:48 Uhr
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COP31-Vorsitzender Kurum (l.) und IEA-Chef Birol
Bild: AFP

Die Welt steht nach den Worten des Chefs der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, der 'grÃ¶ÃŸten Energiekrise ihrer Geschichte' gegenÃ¼ber. Wegen des Iran-Kriegs sei der Ã–lpreis stark gestiegen, was viele LÃ¤nder stark unter Druck setze, sagte er.

Die Welt steht nach den Worten des Chefs der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, der "grÃ¶ÃŸten Energiekrise ihrer Geschichte" gegenÃ¼ber. Wegen des Iran-Kriegs sei der Ã–lpreis stark gestiegen, was viele LÃ¤nder stark unter Druck setze, sagte Birol bei einem internationalen Treffen am Donnerstag in der IEA-Zentrale in Paris, das zur Vorbereitung des UN-Klimagipfels COP31 im November im tÃ¼rkischen Antalya abgehalten wurde.

Ã„hnlich Ã¤uÃŸerte sich der tÃ¼rkische Umweltminister Murat Kurum, der auch Vorsitzender der COP31 ist. Die Weltwirtschaft "muss ihr Energieparadigma Ã¤ndern" und den "Ãœbergang zu sauberen Energien beschleunigen", forderte Kurum angesichts der Energiekrise bei dem Treffen in Paris. An ihm nahmen Diplomaten, Politiker und Vertreter von Banken, Ã–lfirmen und internationalen Organisationen teil.Â 

UN-Klimachef Simon Stiell sprach von einer "Kostenkrise fÃ¼r fossile Brennstoffe", die erneuerbaren Energien Auftrieb verleihe. "Diejenigen, die die AbhÃ¤ngigkeit von fossilen Brennstoffen vorantreiben, sorgen ungewollt fÃ¼r einen Boom bei den erneuerbaren Energien", fÃ¼gte er hinzu, ohne konkrete LÃ¤nder oder Politiker zu nennen. "Wir dÃ¼rfen keine Zeit verlieren", sagte Stiell.

Der UN-Klimachef wies darauf hin, dass LÃ¤nder, die schon heute stark auf erneuerbare Energien setzten, weniger von den Auswirkungen des Iran-Kriegs betroffen seien. Konkret nannte er Pakistan und Spanien. "Erneuerbare Energien sind sicherer, billiger und sauberer und kÃ¶nnen nicht durch enge SchifffahrtsstraÃŸen aufgehalten werden", fÃ¼gte Stiell hinzu. Vielen LÃ¤ndern, darunter Deutschland, China, SÃ¼dkorea und GroÃŸbritannien, sei klar, dass der Ausbau von Erneuerbaren ein "Grundstein der Energiesicherheit" sei.Â 

In Folge der Angriffe Israels und der USA auf den Iran hatte die FÃ¼hrung in Teheran die fÃ¼r den Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransport wichtige StraÃŸe von Hormus de facto geschlossen. Daraufhin schnellten die RohÃ¶lpreise in die HÃ¶he, am Donnerstag stiegen sie zeitweise auf Ã¼ber 126 Dollar pro Barrel. In vielen LÃ¤ndern wird nun Ã¼ber GegenmaÃŸnahmen diskutiert, unter anderem Ã¼ber einen schnelleren Ãœbergang zu erneuerbaren Energien.

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