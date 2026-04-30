Ermittler: US-SÃ¤nger D4vd zerstÃ¼ckelte Jugendliche mit KettensÃ¤gen

D4vd bei einer AnhÃ¶rung vor Gericht

Der wegen Mordes an einer Jugendlichen angeklagte US-SÃ¤nger D4vd hat sein Opfer nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit KettensÃ¤gen zerstÃ¼ckelt, die er zuvor im Online-Versand bestellt hatte.

Der wegen Mordes an einer Jugendlichen angeklagte US-SÃ¤nger D4vd hat sein Opfer nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit KettensÃ¤gen zerstÃ¼ckelt, die er zuvor im Online-Versand bestellt hatte. Der R&B-Musiker habe die minderjÃ¤hrige Celeste Rivas Hernandez getÃ¶tet, weil sie ihm drohte, die lang andauernde illegale sexuelle Beziehung der beiden zu enthÃ¼llen, hieÃŸ es in am Mittwoch (Ortszeit) verÃ¶ffentlichten Unterlagen der AnklagebehÃ¶rde.



StaatsanwÃ¤ltin Beth Silverman gab bei einem Gerichtstermin in Los Angeles eine erste Schilderung davon ab, wie sich das Verbrechen nach Ãœberzeugung der Ermittler abgespielt hat. Demnach belegen zahlreiche Textnachrichten und Fotos eine sexuelle Beziehung zwischen dem 21-jÃ¤hrigen Musiker, der mit bÃ¼rgerlichem Namen David Burke heiÃŸt, und dem MÃ¤dchen. Darin sei auch von einer ungewollten Schwangerschaft und einer Abtreibung die Rede. Zu Beginn der Beziehung war das MÃ¤dchen demnach erst 13 Jahre alt.



Im April vergangenen Jahres habe die damals 14-jÃ¤hrige Celeste dem Musiker schlieÃŸlich gedroht, ihre Beziehung zu enthÃ¼llen und damit D4vds Musikkarriere kurz vor dem Erscheinen seines ersten Studioalbums zu ruinieren. Den Ermittlern zufolge lockte Burke das MÃ¤dchen daraufhin in sein Haus und tÃ¶tete es mit zahlreichen Messerstichen.



In den folgenden Wochen habe er auf Amazon zwei KettensÃ¤gen, einen Leichensack, WÃ¤schesÃ¤cke und ein aufblasbares Planschbecken bestellt. Um Blutflecken auf dem Boden seiner Garage zu vermeiden, habe der SÃ¤nger die Leiche des MÃ¤dchens in dem Planschbecken zerteilt, erklÃ¤rte die StaatsanwÃ¤ltin weiter. Um die Verbindung zwischen ihm und dem Opfer zu vertuschen, habe er dem MÃ¤dchen den Ringfinger amputiert, auf den sein Name tÃ¤towiert war. Der Finger wurde bis heute nicht gefunden.



Die Leichenteile habe der Angeklagte dann in den Leichensack und die WÃ¤schesÃ¤cke verpackt und im Front-Kofferraum seines Tesla versteckt. AnschlieÃŸend sei er auf Tournee durch die USA gegangen.



Die Leiche wurde im September vergangenen Jahres entdeckt, nachdem der im schicken Stadtteil Hollywood Hills geparkte Wagen abgeschleppt worden war und Anwohner sich Ã¼ber Gestank beschwert hatten.



D4vd war 2022 mit dem Tiktok-Hit "Romantic Homicide" (Romantischer Mord) bekannt geworden. Dem Musiker droht im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe oder lebenslange Haft ohne Aussicht auf Begnadigung. Der SÃ¤nger weist alle VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck.