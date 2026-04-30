Lange Haftstrafe fÃ¼r Islamlehrer in Baden-WÃ¼rttemberg wegen Missbrauchs von Jungen

Darstellung der Justitia

Weil er sieben Jungen sexuell missbrauchte, soll ein Islamlehrer aus Baden-WÃ¼rttemberg lange ins GefÃ¤ngnis. Das Landgericht Ellwangen verurteilte ihn zu achteinhalb Jahren Haft. Es sprach ihn wegen 18 Taten schuldig.

Weil er sieben Jungen sexuell missbrauchte, soll ein Islamlehrer aus Baden-WÃ¼rttemberg lange ins GefÃ¤ngnis. Das Landgericht Ellwangen verurteilte ihn am Donnerstag nach Angaben eines Sprechers zu achteinhalb Jahren Haft. Es sprach ihn wegen 18 Taten schuldig.



Der Mann hatte als sogenannter Hodscha, also religiÃ¶ser Lehrer, gearbeitet. Die Taten beging er dem Urteil zufolge vor allem in einem SchÃ¼lerwohnheim. Er gestand sie weitestgehend. Neben der Haftstrafe wurde gegen ihn ein fÃ¼nfjÃ¤hrigesÂ Berufsverbot als Erzieher verhÃ¤ngt, soweit es um die Erziehung von mÃ¤nnlichen MinderjÃ¤hrigen geht.



Das Landgericht sprach ihn unter anderem der Vergewaltigung, des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der KÃ¶rperverletzung schuldig. Der Prozess gegen den Mann hatte Mitte April begonnen. Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig, er kann dagegen noch am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgehen.