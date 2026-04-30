FachkrÃ¤fte, Energie, Autos: Deutschland und Marokko planen mehr Zusammenarbeit

Wadephul (l.) und Bourita

Deutschland und Marokko wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit vertiefen. BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) betonte in Rabat die Chancen fÃ¼r deutsche Unternehmen in dem Land in Nordafrika und warb fÃ¼r eine verstÃ¤rkte FachkrÃ¤fteanwerbung.

Deutschland und Marokko wollen ihre wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit vertiefen. BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU)Â betonte bei einem Besuch in Rabat am Donnerstag die wirtschaftlichen Chancen fÃ¼r deutsche Unternehmen in dem "SchlÃ¼sselland" in Afrika und warb fÃ¼r eine verstÃ¤rkte Anwerbung von FachkrÃ¤ften. "Da gibt es ein groÃŸes Potenzial", sagte er. Sein marokkanischer Kollege Nasser Bourita warb seinerseits fÃ¼r weitere deutsche Investitionen im Land.Â



Wadephul sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bourita, es bestehe eine "groÃŸe Ãœbereinstimmung in vielen Fragen". Es gebe "gemeinsame Sicherheitsinteressen" und gute wirtschaftliche Beziehungen. "Wir sehen Marokko als ein wirtschaftliches Powerhouse an, und das bietet eine gute Grundlage fÃ¼r eine weitere Zusammenarbeit."Â



"Wir wollen im Automobilbereich, im Energiebereich, im Maschinenbau und in der Landwirtschaft eng zusammenarbeiten", fÃ¼gte der Minister hinzu. Er verwies dabei unter anderem auf die Erneuerbaren Energien und die Produktion von Wasserstoff.



Zudem mÃ¼sse die Anwerbung von ArbeitskrÃ¤ften verstÃ¤rkt werden, sagte Wadephul. Deutschland habe "einen immensen Bedarf" an gut ausgebildeten FachkrÃ¤ften, etwa im Gesundheits- und Pflegebereich.



Der BundesauÃŸenminister hielt sich zwei Tage lang in Marokko auf, um den strategischen Dialog mit dem nordafrikanischen Land fortzusetzen.Â Der Maghreb-Staat ist nach SÃ¼dafrika der zweitgrÃ¶ÃŸte Handelspartner Deutschlands in Afrika und in der von zahlreichen Konflikten geprÃ¤gten Region auch ein wichtiger politischer Akteur.Â



Die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko zeigten eine "positive Dynamik", sagte seinerseits der marokkanische AuÃŸenminister Bourita. Rabat wolle die Beziehungen auf ein "hÃ¶heres Niveau" fÃ¼hren. Bourita Ã¤uÃŸerte sich zudem positiv zur deutschen Bewerbung um einen nicht-stÃ¤ndigen Sitz im UN-Sicherheitsrat ab 2027. Deutschland habe "groÃŸes Gewicht in regionalen und internationalen Fragen", sagte er.Â



Deutschland und Marokko hatten 2022 einen Neustart ihrer Beziehungen vereinbart, nachdem es zuvor zu Differenzen gekommen war - insbesondere hinsichtlich des Status der von Marokko beanspruchten Westsahara.Â



Wadephul betonte in Rabat die deutsche UnterstÃ¼tzung fÃ¼r "eine politische LÃ¶sung unter UN-Ã„gide". Deutschland befÃ¼rworte die im Oktober verabschiedete UN-Resolution. Es sei klar, dass "eine gerechte und dauerhafte und fÃ¼r alle Seiten annehmbare politische LÃ¶sung" nur durch Verhandlungen erreicht werden kÃ¶nne.



Die Westsahara war bis 1975 eine spanische Kolonie. Danach fÃ¼hrte Marokko einen 15-jÃ¤hrigen Krieg gegen die UnabhÃ¤ngigkeitsbewegung Polisario-Front. Marokko betrachtet die rohstoffreiche und an der fischreichen AtlantikkÃ¼ste gelegene Region als sein Hoheitsgebiet. Die von Algerien unterstÃ¼tzte Polisario-Front beharrt dagegen auf einem UnabhÃ¤ngigkeitsreferendum.



Wadephul dankte Marokko bei einem Besuch des kÃ¶niglichen Mausoleums in Rabat zudem fÃ¼r den Schutz von durch den Holocaust bedrohten Juden wÃ¤hrend des Zweiten Weltkriegs. "In groÃŸer Hochachtung fÃ¼r die unerschrockene Haltung zum Schutz von Juden und FlÃ¼chtlingen aus Europa in der Zeit des Nationalsozialismus", schrieb Wadephul in das GÃ¤stebuch. "Wir werden dies nie vergessen."Â



Mohammed V. - der von 1927 bis 1961 zunÃ¤chst als Sultan und spÃ¤ter als KÃ¶nig Marokko regierte - weigerte sich wÃ¤hrend des Zweiten Weltkriegs, die von der pro-deutschen Vichy-Regierung Frankreichs erlassenen antijÃ¼dischen Gesetze anzuwenden.Â Heute wird die jÃ¼dische Gemeinde im KÃ¶nigreich auf etwa 2000 Menschen geschÃ¤tzt und ist somit die grÃ¶ÃŸte in Nordafrika.Â



Marokko hatte Ende 2020 im Zuge der sogenannten Abraham-Abkommen, die US-PrÃ¤sident Donald Trump wÃ¤hrend seiner ersten Amtszeit auf den Weg gebracht hatte, seine Beziehungen zu Israel normalisiert.Â