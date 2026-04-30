StÃ¤dtetag kritisiert Vorgehen beim Heizungsgesetz

Neue Gasheizung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche StÃ¤dtetag kritisiert die Vorgehensweise der Bundesregierung beim Heizungsgesetz und fordert UnterstÃ¼tzung von Bund und LÃ¤ndern.



"Wir hÃ¤tten uns viel frÃ¼her Klarheit gewÃ¼nscht", sagte HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Christian Schuchardt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". SchlieÃŸlich habe der Bund den GroÃŸstÃ¤dten vorgegeben, bis Ende Juli WÃ¤rmeplÃ¤ne zu erstellen. Viele StÃ¤dte befÃ¤nden sich auf der Zielgeraden. Schuchardt bezog sich damit auf Ã„uÃŸerungen eines Sprechers des Bundeswirtschaftsministeriums am Mittwoch, wonach StÃ¤dte dafÃ¼r nun doch vier Monate mehr Zeit bekommen.



Wenn man den Blick nun nach vorne richte, brauche man fÃ¼r die Umsetzung der WÃ¤rmewende vor allem Planungssicherheit, fÃ¼gte Schuchardt hinzu. Allein kÃ¶nnten die StÃ¤dte und Versorger die anstehenden Investitionen aber nicht stemmen. Er schlug vor, den Deutschlandfonds der Bundesregierung auf die WÃ¤rmewende auszurichten. "Die LÃ¤nder mÃ¼ssen in ihren Bereichen gleichfalls zur Risikoabsicherung beitragen vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Investitionskraft der StÃ¤dte", so Schuchardt.

