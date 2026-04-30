Reisende mit 30 SchildkrÃ¶ten unter der Kleidung am Bangkoker Flughafen erwischt

Eine Reisende hat versucht, unter ihrer Kleidung versteckt 30 SchildkrÃ¶ten aus Thailand zu schmuggeln. Sicherheitskontrolleure am Bangkoker Flughafen wurden misstrauisch, weil sich die 19-JÃ¤hrige aus Taiwan seltsam bewegte.

Eine Reisende hat versucht, unter ihrer Kleidung versteckt 30 SchildkrÃ¶ten aus Thailand zu schmuggeln. Sicherheitskontrolleure am Bangkoker Flughafen wurden misstrauisch, weil sich die 19-JÃ¤hrige aus Taiwan seltsam bewegte, wie die thailÃ¤ndische ArtenschutzbehÃ¶rde berichtete. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten 29 lebende und eine tote Indische SternschildkrÃ¶ten, die die Frau mit Klebeband an ihrem KÃ¶rper befestigt hatte.



Nach Angaben der ZollbehÃ¶rde sind die geschÃ¼tzten SchildkrÃ¶ten auf dem asiatischen Schwarzmarkt sehr gefragt. Den Verkaufswert der sichergestellten Tiere schÃ¤tzte die BehÃ¶rde auf insgesamt umgerechnet rund 7700 Euro.



GeprÃ¼ft wird nun, ob die Frau zu einem Tierschmuggler-Netzwerk gehÃ¶rte. Gegen sie wird wegen illegalen Tiertransports ermittelt.