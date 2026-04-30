AnhÃ¤nger mit acht Wildschweinkadavern auf Wanderparkplatz: Polizei ermittelt

Wildschwein

In Bayern sind auf einem Wanderparkplatz acht tote Wildschweine in einem AnhÃ¤nger entdeckt worden. Die Kadaver fielen nach Polizeiangaben wegen beiÃŸenden Verwesungsgeruchs auf, der aus dem AnhÃ¤nger drang.

In Bayern sind auf einem Wanderparkplatz acht tote Wildschweine in einem AnhÃ¤nger entdeckt worden. Die Kadaver fielen am Mittwoch wegen beiÃŸenden Verwesungsgeruchs auf, der aus dem GefÃ¤hrt drang, wie die Polizei in WÃ¼rzburg am Donnerstag berichtete. Herbeigerufene Beamte bemerkten vor Ort auf dem Parkplatz eines Walderlebnispfads zudem auslaufende Ã¼belriechende FlÃ¼ssigkeit.



Der Fahrzeughalter, ein 35-JÃ¤hriger aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, konnte ermittelt werden. Er erschien kurz darauf vor Ort, um den AnhÃ¤nger zu Ã¶ffnen. Die Wildschweinkadaver hÃ¤tten den Angaben zufolge in eine TierkÃ¶rperbeseitigungsanlage gebracht werden sollen. Warum der AnhÃ¤nger mit den toten Schweinen stattdessen in dem Naturschutzgebiet abgestellt wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.