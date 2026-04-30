Der Iran-Krieg und die EinschrÃ¤nkungen im Schiffsverkehr durch die StraÃŸe von Hormus wirken sich einer Umfrage des MÃ¼nchner Ifo-Instituts zufolge zunehmend auf die Versorgung mit Vorprodukten in Deutschland aus. Im April berichteten 13,8 Prozent der Unternehmen in der Industrie von EngpÃ¤ssen bei der Beschaffung von Materialien - nach 5,8 Prozent im Januar, wie das Ifo am Donnerstag mitteilte. "Die Lieferketten geraten spÃ¼rbar unter Druck", erklÃ¤rte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.
Die Zunahme der EngpÃ¤sse zeigt sich laut Ifo vor allem in Branchen, die stark von Ã¶lbasierten und energieintensiven Vorprodukten abhÃ¤ngig sind. In der chemischen Industrie berichteten demnach 31,1 Prozent der Unternehmen von Materialmangel. Auch bei den Herstellern von Gummi- und Kunststoffwaren stieg der Anteil deutlich auf 22,9 Prozent.Â
Weitere wichtige Industriezweige sind ebenfalls betroffen: Im Maschinenbau stieg der Anteil laut Ifo-Umfrage auf 14,8 Prozent und bei den Herstellern elektrischer AusrÃ¼stungen auf 17,2 Prozent. Auch die Automobilindustrie meldet demnach wieder hÃ¤ufiger Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten.
"Die aktuellen Entwicklungen zeigen, wie stark die Industrie von globalen Rohstoff- und Energielieferungen abhÃ¤ngt", erklÃ¤rte Wohlrabe. Rund ein FÃ¼nftel des globalen Ã–langebots wird Ã¼ber die StraÃŸe von Hormus abgewickelt. "Gerade bei petrochemischen Vorprodukten kÃ¶nnen sich StÃ¶rungen sehr schnell in der gesamten WertschÃ¶pfungskette bemerkbar machen."
Wirtschaft
Ifo-Umfrage: Versorgung mit Vorprodukten hat sich "deutlich verschlechtert"
- AFP - 30. April 2026, 08:31 Uhr
Der Iran-Krieg und die EinschrÃ¤nkungen im Schiffsverkehr durch die StraÃŸe von Hormus wirken sich einer Umfrage des MÃ¼nchner Ifo-Instituts zunehmend auf die Versorgung mit Vorprodukten in Deutschland aus.
Der Iran-Krieg und die EinschrÃ¤nkungen im Schiffsverkehr durch die StraÃŸe von Hormus wirken sich einer Umfrage des MÃ¼nchner Ifo-Instituts zufolge zunehmend auf die Versorgung mit Vorprodukten in Deutschland aus. Im April berichteten 13,8 Prozent der Unternehmen in der Industrie von EngpÃ¤ssen bei der Beschaffung von Materialien - nach 5,8 Prozent im Januar, wie das Ifo am Donnerstag mitteilte. "Die Lieferketten geraten spÃ¼rbar unter Druck", erklÃ¤rte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.
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