In Stuttgart ist ein 84-JÃ¤hriger wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch festgenommen worden, der in den vergangenen Jahren in hunderten FÃ¤llen Kinder zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll. Zeugenhinweise nach einem Vorfall in einem Schwimmbad fÃ¼hrten die Ermittler auf die Spur des TatverdÃ¤chtigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in am Donnerstag in der baden-wÃ¼rttembergischen Landeshauptstadt mitteilten.
In dem Schwimmbad soll im Februar eine ZehnjÃ¤hrige sexuell bedrÃ¤ngt worden sein. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf, woraufhin mehrere Hinweise eingingen. Der Senior rÃ¼ckte dann auch hinsichtlich weiterer Taten in den Fokus der Ermittlungen, wie es weiter hieÃŸ. Die Taten sollen im familiÃ¤ren Umfeld und im Schwimmbad stattgefunden haben. Der VerdÃ¤chtige kam in Untersuchungshaft.
Brennpunkte
Verdacht auf jahrelangen Kindesmissbrauch: 84-JÃ¤hriger in Stuttgart festgenommen
- AFP - 30. April 2026, 13:29 Uhr
In Stuttgart ist ein 84-JÃ¤hriger wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch festgenommen worden, der in den vergangenen Jahren in hunderten FÃ¤llen Kinder zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll.
In Stuttgart ist ein 84-JÃ¤hriger wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch festgenommen worden, der in den vergangenen Jahren in hunderten FÃ¤llen Kinder zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll. Zeugenhinweise nach einem Vorfall in einem Schwimmbad fÃ¼hrten die Ermittler auf die Spur des TatverdÃ¤chtigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in am Donnerstag in der baden-wÃ¼rttembergischen Landeshauptstadt mitteilten.
Weitere Meldungen
Im hessischen MÃ¼hlheim am Main ist am Mittwochabend ein leerer Sarg aus dem Fluss gefischt worden. Die Polizei wurde gegen 20.00 Uhr Ã¼ber den ungewÃ¶hnlichen Fund am Ufer desMehr
Eine Reisende hat versucht, unter ihrer Kleidung versteckt 30 SchildkrÃ¶ten aus Thailand zu schmuggeln. Sicherheitskontrolleure am Bangkoker Flughafen wurden misstrauisch, weilMehr
In Bayern sind auf einem Wanderparkplatz acht tote Wildschweine in einem AnhÃ¤nger entdeckt worden. Die Kadaver fielen am Mittwoch wegen beiÃŸenden Verwesungsgeruchs auf, der ausMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat die sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten in einem Brief zur Geschlossenheit und zu klarer Kante inMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, hat sich gegen VorschlÃ¤ge aus der Politik gewandt, den Feiertag am 1.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche StÃ¤dtetag kritisiert die Vorgehensweise der Bundesregierung beim Heizungsgesetz und fordert UnterstÃ¼tzung von Bund und LÃ¤ndern.Mehr