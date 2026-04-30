Verdacht auf jahrelangen Kindesmissbrauch: 84-JÃ¤hriger in Stuttgart festgenommen

Polizeiauto

In Stuttgart ist ein 84-JÃ¤hriger wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch festgenommen worden, der in den vergangenen Jahren in hunderten FÃ¤llen Kinder zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll.

In Stuttgart ist ein 84-JÃ¤hriger wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch festgenommen worden, der in den vergangenen Jahren in hunderten FÃ¤llen Kinder zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll. Zeugenhinweise nach einem Vorfall in einem Schwimmbad fÃ¼hrten die Ermittler auf die Spur des TatverdÃ¤chtigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in am Donnerstag in der baden-wÃ¼rttembergischen Landeshauptstadt mitteilten.



In dem Schwimmbad soll im Februar eine ZehnjÃ¤hrige sexuell bedrÃ¤ngt worden sein. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf, woraufhin mehrere Hinweise eingingen. Der Senior rÃ¼ckte dann auch hinsichtlich weiterer Taten in den Fokus der Ermittlungen, wie es weiter hieÃŸ. Die Taten sollen im familiÃ¤ren Umfeld und im Schwimmbad stattgefunden haben. Der VerdÃ¤chtige kam in Untersuchungshaft.