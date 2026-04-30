Quartalszahlen: US-Tech-Riesen verzeichnen starke Gewinnsteigerungen

Das Google-Hauptquartier im Januar in New York

Die Gewinnsteigerungen von Tech-Konzernen durch Investitionen im Bereich der KÃ¼nstlichen Intelligenz (KI) reiÃŸen weiterhin nicht ab. Mehrere Tech-Riesen Ã¼bertrafen am Mittwoch mit ihren Quartalsergebnissen die Erwartungen der Analysten.

Die Gewinnsteigerungen der groÃŸen Tech-Konzerne durch Investitionen im Bereich der KÃ¼nstlichen Intelligenz (KI) reiÃŸen weiterhin nicht ab. Mehrere Tech-Riesen Ã¼bertrafen am Mittwoch mit ihren Quartalsergebnissen die Erwartungen der Analysten. Besonders die Google-Mutter Alphabet verzeichnete in dem Zeitraum zwischen Januar und MÃ¤rz massive Gewinnsteigerungen. Facebook-Mutter Meta konnte zwar die Markterwartungen Ã¼bertreffen, lÃ¶ste jedoch mit enormen Kosten bei der KI-Entwicklung Sorgen bei den Anlegern aus.



Alphabet meldete im ersten Quartal des Jahres einen Gewinn von 62,6 Milliarden Dollar (53,7 Milliarden Euro) bei einem Umsatz von fast 110 Milliarden Dollar und Ã¼bertraf damit mÃ¼helos denselben Zeitraum des Vorjahres sowie die Markterwartungen. Die Aktie des Technologieriesen stieg daraufhin im nachbÃ¶rslichen Handel um mehr als sechs Prozent.



Bei Meta fÃ¼hrten die Quartalsergebnisse derweil zu einem Verlust des Werts der Aktie um sechs Prozent im nachbÃ¶rslichen Handel. Grund war der enorme Anstieg der Ausgaben des Unternehmens auf 33,4 Milliarden Dollar. AuÃŸerdem erhÃ¶hte Meta seine fÃ¼r das Jahr prognostizierten Investitionsausgaben â€“ vor allem fÃ¼r Rechenzentren â€“ um zehn Milliarden Dollar auf nun 125 bis 145 Milliarden Dollar. Das Unternehmen meldete fÃ¼r das Quartal einen Gewinn von 26,8 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 56,3 Milliarden Dollar.



Meta-Chef Mark Zuckerberg verteidigte die massiven KI-Ausgaben. "Man muss sich diese Investition so vorstellen, dass wir darauf setzen, dass die einzelnen Dinge, die den Menschen wichtig sind, in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden", sagte Zuckerberg in einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen.



Microsoft meldete ebenfalls Quartalszahlen Ã¼ber den Markterwartungen, angetrieben von der Nachfrage nach Cloud-Computing- und KI-Diensten. Der Technologieriese wies fÃ¼r den Zeitraum einen Umsatz von 82,9 Milliarden Dollar aus, was einem Anstieg um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn kletterte um 23 Prozent auf 31,8 Milliarden Dollar.



Amazon meldete ebenfalls einen starken Anstieg des Gewinns im ersten Quartal und erklÃ¤rte, dass seine Investitionen in das KI-Start-Up Anthropic das Ergebnis erheblich beflÃ¼gelt hÃ¤tten. Der Konzern gab an, der Nettogewinn in den ersten drei Monaten des Jahres sei auf 30,3 Milliarden Dollar angestiegen, was fast einer Verdoppelung gegenÃ¼ber 17,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht.



Der sÃ¼dkoreanische Tech-Riese Samsung teilte am Donnerstag mit, der operative Gewinn des Unternehmens sei dank der starken Nachfrage nach seinen KI-Chips im ersten Quartal im Jahresvergleich um 750 Prozent auf ein Rekordhoch gestiegen. Demnach lag der operative Gewinn bei 57,2 Billionen Won (33 Milliarden Euro), wÃ¤hrend der Nettogewinn mit 47,1 Billionen Won beziffert wurde. Der Umsatz erreichte derweil einen Quartalsrekord von 133,9 Billionen Won.