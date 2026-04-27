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Elon Musk gegen Open AI: Prozess hat mit Auswahl der Geschworenen begonnen

  • AFP - 27. April 2026, 20:29 Uhr
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Altman (l.) und Musk
Bild: AFP

Im kalifornischen Oakland hat am Montag der Prozess von US-MultimilliardÃ¤r Elon Musk gegen den ChatGPT-Entwickler Open AI und dessen Chef Sam Altman begonnen. ZunÃ¤chst stand dabei die Auswahl der Geschworenen auf dem Programm

Im kalifornischen Oakland hat am Montag der Prozess von US-MultimilliardÃ¤r Elon Musk gegen den ChatGPT-Entwickler Open AI und dessen Chef Sam Altman begonnen. ZunÃ¤chst stand dabei die Auswahl der Geschworenen auf dem Programm. Musk fordert als frÃ¼herer Investor unter anderem Schadenersatz von Open AI, weil sich das Unternehmen von seinen gemeinnÃ¼tzigen GrÃ¼ndungsprinzipien entfernt habe.

OpenAI entstand 2015, Musk investierte damals 38 Millionen Dollar. 2018 stieg er aus. Heute wird OpenAI mit 852 Milliarden Dollar bewertet und bereitet seinen BÃ¶rsengang vor. Seit dem breiten Erfolg von ChatGPT Ende 2022 greift Musk OpenAI und Altman unaufhÃ¶rlich an.Â 

Er argumentiert in seiner Klage, von dem Unternehmen Ã¼ber dessen angeblich gemeinnÃ¼tzige Ausrichtung getÃ¤uscht worden zu sein. Konkret verlangt er Schadenersatz in HÃ¶he von bis zu 134 Milliarden Dollar (umgerechnet 114 Milliarden Euro), die Absetzung Altmans und die RÃ¼ckumwandlung von Open AI in eine rein gemeinnÃ¼tzige Organisation.Â 

Laut Gerichtsakten weist Open AI Musks Klage als "Schikane" zurÃ¼ck, die nur von Musks "Ego, seinem Neid und dem Wunsch, Konkurrenten auszuschalten" getrieben werde. Musk hat mit xAI ein eigenes KI-Unternehmen, das den Chatbot Grok fÃ¼r Musks Onlinedienst X entwickelt hat. Â Â 

"Dies ist eine Tech-Seifenoper", erklÃ¤rte Analyst Dan Ives vom Finanzdienstleister Wedbush in einer Mitteilung an die Anleger. "Zwischen Musk und Altman wird es vor Gericht viele Querelen und viel Streit geben, weil Musk alles persÃ¶nlich genommen hat."

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