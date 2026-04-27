Kipping kritisiert "Entlastungspaket" fÃ¼r soziale Schieflage

Katja Kipping (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die frÃ¼here Linken-Vorsitzende Katja Kipping hat der Bundesregierung beim geplanten "Entlastungspaket" soziale Schieflagen vorgeworfen. "So ein Entlastungspaket zu schnÃ¼ren ist keine leichte Sache", sagte die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin des ParitÃ¤tischen Wohlfahrtsverband der Sendung "Blome und Pfeffer" des Senders ntv mit Blick auf eigene Erfahrungen in Regierungsverantwortung. Gleichzeitig habe man "schon sehr wohl in der Hand als Regierung, welche Gruppen man entlastet", sagte sie.



Besonders kritisch Ã¤uÃŸerte sich Kipping zum Tankrabatt. Dieser bedeute zunÃ¤chst weniger Steuereinnahmen, die dann etwa fÃ¼r "Schienenbau, Sicherheit, Bildung" fehlten. Zudem sei unklar, ob die Entlastung Ã¼berhaupt bei den BÃ¼rgern ankomme oder "einfach bei den Ã–lkonzernen bleibt".



Zwei Monate Tankrabatt kosteten so viel wie ein gÃ¼nstigeres Deutschlandticket fÃ¼r ein ganzes Jahr. Davon wÃ¼rden "sehr breit Leute profitieren", so Kipping. Zugleich wÃ¼rde der Umstieg auf Bus und Bahn gefÃ¶rdert.



Scharfe Kritik Ã¼bte sie zudem an fehlender UnterstÃ¼tzung fÃ¼r soziale Einrichtungen. Pflegeheime, Kitas und andere Einrichtungen litten ebenfalls unter hohen Energiepreisen, bekÃ¤men aber "nichts Direktes". Entscheidend sei nicht der Streit innerhalb der Koalition, sondern "diese Blindheit auf dem sozialen Auge".



Soziale Ignoranz spiele "den Feinden der Demokratie in die HÃ¤nde", warnte Kipping. "Je grÃ¶ÃŸer die soziale Verunsicherung, desto leichter hat es der Rechtspopulismus."

