Kompromiss zu KassenbeitrÃ¤gen von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern in Sicht

Passanten an einem BÃ¼rgergeld-Infostand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Koalitionsstreit um die Finanzierung der KrankenkassenbeitrÃ¤ge von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern zeichnet sich ein Kompromiss ab. Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Christos Pantazis, sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagausgabe), Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) kÃ¶nnte im kommenden Haushalt zwar nicht die vollstÃ¤ndige Summe aus dem Bundeshaushalt zur VerfÃ¼gung stellen, wohl aber einen Teil.



"Die BeitrÃ¤ge des Bundes zur Finanzierung der Gesundheitskosten der BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger sollten schrittweise in Richtung des Mindestbeitrags fÃ¼r freiwillig gesetzlich Versicherte angehoben werden", schlug Pantazis vor. Das wÃ¤ren etwa 233 Euro im Monat statt der jetzt vom Bund erstatteten 144 Euro.



Die Gesamtbelastung fÃ¼r den Bundeshaushalt wÃ¼rde sich bei 3,9 Millionen betroffenen Personen auf 3,5 bis vier Milliarden Euro im Jahr summieren, rechnete der SPD-Politiker vor. Das wÃ¤re nur ein Drittel jener zwÃ¶lf Milliarden Euro, die die unabhÃ¤ngige "Finanzkommission Gesundheit" fÃ¼r 2027 als nÃ¶tig erachtet hatte.



Einen konkreten Betrag schon fÃ¼r das kommende Jahr nannte Pantazis nicht. "Es wÃ¤re aber gut, einen Teil des zusÃ¤tzlich benÃ¶tigten Bundeszuschusses schon im Haushalt fÃ¼r 2027 unterzubringen", sagte der Gesundheitspolitiker. "Das wÃ¤re ein wichtiges Signal zur Beitragsstabilisierung und dazu, dass die Finanzierung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und nicht eine der Krankenversicherten."



Pantazis hofft, dass sein Kompromissvorschlag noch in den Gesetzentwurf zur Beitragsstabilisierung einflieÃŸen wird, den Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) am Mittwoch durchs Bundeskabinett bringen will. "Ich kÃ¶nnte mir vorstellen, dass sich die Koalition geeint hinter diesen Vorschlag stellt", so Pantazis.



Derzeit verhandeln die Regierungspartner Ã¼ber Warkens PlÃ¤ne im Zusammenhang mit den Eckpunkten zum Bundeshaushalt fÃ¼r 2027, die am Mittwoch ebenfalls ins Kabinett gehen. Warken, die die "Finanzkommission Gesundheit" fÃ¼r die Reform eingesetzt hatte, will das fÃ¼r 2027 erwartete Krankenkassendefizit von mehr als 15 Milliarden Euro ohne weitere Beitragssatzanhebungen ausgleichen.

