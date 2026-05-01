Politik

EU begrÃ¼ÃŸt vorlÃ¤ufiges Inkrafttreten des Mercosur-Abkommens

  • AFP - 1. Mai 2026, 12:41 Uhr
Bild vergrößern: EU begrÃ¼ÃŸt vorlÃ¤ufiges Inkrafttreten des Mercosur-Abkommens
Brasiliens Staatschef Lula mit dem Mercosur-Abkommen
Bild: AFP

EU-Kommissionschefin von der Leyen hat das vorlÃ¤ufige Inkrafttreten des Freihandelsabkommens mit den Mercosur-Staaten begrÃ¼ÃŸt. Die Einigung trat vorlÃ¤ufig in Kraft, die EU-Mitgliedsstaaten haben einen wichtigen Teil nicht ratifiziert.

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hat das vorlÃ¤ufige Inkrafttreten des Freihandelsabkommens mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten begrÃ¼ÃŸt. Ab sofort wÃ¼rden "die ZÃ¶lle sinken" und europÃ¤ische Unternehmen "Zugang zu neuen MÃ¤rkten erhalten", erklÃ¤rte von der Leyen am Freitag im Onlinedienst X. Die Einigung mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay trat am Freitag vorlÃ¤ufig in Kraft, da die EU-Mitgliedsstaaten einen wichtigen Teil des Vertragswerks noch nicht ratifiziert haben.

"Die vorlÃ¤ufige Anwendung wird die konkreten Vorteile des Abkommens zeigen", fÃ¼gte von der Leyen hinzu. AnlÃ¤sslich des Inkrafttretens werde sie im Lauf des Tages mit EU-RatsprÃ¤sident AntÃ³nio Costa und den Staats- und Regierungschefs der Mercosur-Staaten zu einem digitalen GesprÃ¤ch zusammenkommen.

Auch BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) begrÃ¼ÃŸte die Umsetzung des Mercosur-Abkommens. "Fast alle ZÃ¶lle zwischen unseren HandelsrÃ¤umen fallen weg â€“ 700 Millionen Menschen kÃ¶nnen von mehr Wohlstand und Wachstum profitieren", erklÃ¤rte Wadephul im Onlinedienst X. "Damit stÃ¤rken wir unsere Resilienz und den regelbasierten Handel."

Das Abkommen schafft zahlreiche ZÃ¶lle auf beiden Seiten ab. Die EuropÃ¤er exportieren unter anderem Autos und chemische Produkte nach SÃ¼damerika, wÃ¤hrend die Mercosur-LÃ¤nder hauptsÃ¤chlich landwirtschaftliche Erzeugnisse und Rohstoffe liefern.

Alle vier sÃ¼damerikanischen Staaten haben das Abkommen ratifiziert, auf europÃ¤ischer Seite steht der abschlieÃŸende Schritt noch aus. Das Europaparlament hat den Handelsvertrag zunÃ¤chst fÃ¼r eine juristische PrÃ¼fung an den EuropÃ¤ischen Gerichtshof (EuGH) verwiesen. Bauern in mehreren europÃ¤ischen Staaten und vor allem in Frankreich protestieren vehement gegen das Vertragswerk.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Zentralrat: SolidaritÃ¤t mit JÃ¼dinnen und Juden in Deutschland schwindet
    Zentralrat: SolidaritÃ¤t mit JÃ¼dinnen und Juden in Deutschland schwindet

    Der Zentralrat der Juden hat eine schwindende SolidaritÃ¤t mit JÃ¼dinnen und Juden in Deutschland beklagt. Auch wird jÃ¼disches Leben aufgrund von Bedrohungen aus der

    Mehr
    DGB-Chefin zum Tag der Arbeit: BeschÃ¤ftigte nicht zum SÃ¼ndenbock der Krise machen
    DGB-Chefin zum Tag der Arbeit: BeschÃ¤ftigte nicht zum SÃ¼ndenbock der Krise machen

    Zum Tag der Arbeit hat die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi davor gewarnt, die BeschÃ¤ftigten angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise zum "SÃ¼ndenbock" zu machen. Statt

    Mehr
    Dutzende Festnahmen bei Demonstrationen zum 1. Mai in Istanbul
    Dutzende Festnahmen bei Demonstrationen zum 1. Mai in Istanbul

    Die tÃ¼rkische Polizei hat bei Demonstrationen zum 1. Mai Dutzende Menschen in Istanbul festgenommen. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, wurden insbesondere

    Mehr
    Tankrabatt in Kraft - Preise an den ZapfsÃ¤ulen gesunken
    Tankrabatt in Kraft - Preise an den ZapfsÃ¤ulen gesunken
    Bundeslandwirtschaftsminister Rainer will staatliche Lebensmittelreserve ausbauen
    Bundeslandwirtschaftsminister Rainer will staatliche Lebensmittelreserve ausbauen
    Deutsche Bahn bietet im Fernverkehr kÃ¼nftig Last-Minute-Tickets an
    Deutsche Bahn bietet im Fernverkehr kÃ¼nftig Last-Minute-Tickets an
    Zahlreiche Kundgebungen am Tag der Arbeit
    Zahlreiche Kundgebungen am Tag der Arbeit
    GroÃŸbritannien hebt Terrorwarnstufe nach Angriff auf britische Juden auf
    GroÃŸbritannien hebt Terrorwarnstufe nach Angriff auf britische Juden auf "hoch" an
    Bus stÃ¼rzt nahe Paris in die Seine - alle vier Insassen gerettet
    Bus stÃ¼rzt nahe Paris in die Seine - alle vier Insassen gerettet
    Zahl neuer AsylantrÃ¤ge im April erneut gesunken
    Zahl neuer AsylantrÃ¤ge im April erneut gesunken
    CDU-Innenexperte Throm fordert hÃ¤rteres Vorgehen gegen Israelhass
    CDU-Innenexperte Throm fordert hÃ¤rteres Vorgehen gegen Israelhass
    Bundespolizei droht mit robustem Eingreifen bei Mai-Krawallen
    Bundespolizei droht mit robustem Eingreifen bei Mai-Krawallen
    Rentenexperten kritisieren geplante KÃ¼rzung des Bundeszuschusses
    Rentenexperten kritisieren geplante KÃ¼rzung des Bundeszuschusses

    Top Meldungen

    Studie: Subventionen kÃ¶nnen AfD ausbremsen
    Studie: Subventionen kÃ¶nnen AfD ausbremsen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Subventionen kÃ¶nnten laut einer Studie gezielt eingesetzt werden, um den Stimmenanteil der AfD zu senken. In bestimmten Regionen fÃ¼hre ein

    Mehr
    Tankstellenpreise fallen deutlich
    Tankstellenpreise fallen deutlich

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befÃ¼rchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten

    Mehr
    Russland stoppt Durchleitung von Ã–l aus Kasachstan
    Russland stoppt Durchleitung von Ã–l aus Kasachstan

    Ab Freitag will Russland kein Ã–l aus Kasachstan mehr Ã¼ber die sogenannte Druschba-Pipeline zur PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt leiten. Die Versorgung der Raffinerie

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts