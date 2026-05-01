EU begrÃ¼ÃŸt vorlÃ¤ufiges Inkrafttreten des Mercosur-Abkommens

Brasiliens Staatschef Lula mit dem Mercosur-Abkommen

EU-Kommissionschefin von der Leyen hat das vorlÃ¤ufige Inkrafttreten des Freihandelsabkommens mit den Mercosur-Staaten begrÃ¼ÃŸt. Die Einigung trat vorlÃ¤ufig in Kraft, die EU-Mitgliedsstaaten haben einen wichtigen Teil nicht ratifiziert.

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hat das vorlÃ¤ufige Inkrafttreten des Freihandelsabkommens mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten begrÃ¼ÃŸt. Ab sofort wÃ¼rden "die ZÃ¶lle sinken" und europÃ¤ische Unternehmen "Zugang zu neuen MÃ¤rkten erhalten", erklÃ¤rte von der Leyen am Freitag im Onlinedienst X. Die Einigung mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay trat am Freitag vorlÃ¤ufig in Kraft, da die EU-Mitgliedsstaaten einen wichtigen Teil des Vertragswerks noch nicht ratifiziert haben.



"Die vorlÃ¤ufige Anwendung wird die konkreten Vorteile des Abkommens zeigen", fÃ¼gte von der Leyen hinzu. AnlÃ¤sslich des Inkrafttretens werde sie im Lauf des Tages mit EU-RatsprÃ¤sident AntÃ³nio Costa und den Staats- und Regierungschefs der Mercosur-Staaten zu einem digitalen GesprÃ¤ch zusammenkommen.



Auch BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) begrÃ¼ÃŸte die Umsetzung des Mercosur-Abkommens. "Fast alle ZÃ¶lle zwischen unseren HandelsrÃ¤umen fallen weg â€“ 700 Millionen Menschen kÃ¶nnen von mehr Wohlstand und Wachstum profitieren", erklÃ¤rte Wadephul im Onlinedienst X. "Damit stÃ¤rken wir unsere Resilienz und den regelbasierten Handel."



Das Abkommen schafft zahlreiche ZÃ¶lle auf beiden Seiten ab. Die EuropÃ¤er exportieren unter anderem Autos und chemische Produkte nach SÃ¼damerika, wÃ¤hrend die Mercosur-LÃ¤nder hauptsÃ¤chlich landwirtschaftliche Erzeugnisse und Rohstoffe liefern.



Alle vier sÃ¼damerikanischen Staaten haben das Abkommen ratifiziert, auf europÃ¤ischer Seite steht der abschlieÃŸende Schritt noch aus. Das Europaparlament hat den Handelsvertrag zunÃ¤chst fÃ¼r eine juristische PrÃ¼fung an den EuropÃ¤ischen Gerichtshof (EuGH) verwiesen. Bauern in mehreren europÃ¤ischen Staaten und vor allem in Frankreich protestieren vehement gegen das Vertragswerk.