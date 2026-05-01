GroÃŸbritannien hebt Terrorwarnstufe nach Angriff auf britische Juden auf "hoch" an

Aufnahme der Londoner Polizei bei ihrem Einsatz gegen den mutmaÃŸlichen TÃ¤ter

Nach dem Messerangriff auf zwei Juden in London gilt in GroÃŸbritannien nun eine verschÃ¤rfte Terrorwarnung. Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter wurde des versuchten Mordes beschuldigt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach dem Messerangriff auf zwei Juden in London gilt in GroÃŸbritannien nun eine verschÃ¤rfte Terrorwarnung. Die Terrorwarnstufe sei auf das zweithÃ¶chste Niveau von "erheblich" auf "hoch" angehoben worden, teilte das Innenministerium in London am Donnerstag mit. Nach dem als "terroristisch" eingestuften Messerangriff auf zwei Juden im Viertel Golders Green der britischen Hauptstadt hatte Premierminister Keir Starmer eine "schnelle Reaktion" der Justiz gefordert. Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter wurde des versuchten Mordes beschuldigt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.



Die Terrorwarnstufe sei vom Gemeinsamen Terroranalysezentrum (JTAC) auf das zweithÃ¶chste Niveau von "erheblich" auf "hoch" angehoben worden, teilte das Innenministerium mit. Dies bedeute, dass ein Anschlag "in den kommenden sechs Monaten sehr wahrscheinlich" sei. Das JTAC ist den britischen Sicherheitsdiensten angegliedert. Es bewertet die Terrorgefahr alle sechs Monate neu. Seit 2022 hatte im Vereinigten KÃ¶nigreich bereits die Terrorwarnstufe "erheblich" gegolten.Â



Im MÃ¤rz und April wurde in London eine Vielzahl von Angriffen auf jÃ¼dische und israelische Einrichtungen verÃ¼bt, in den meisten FÃ¤llen handelte es sich um BrandanschlÃ¤ge. Bei dem jÃ¼ngsten Angriff am Mittwoch im Londoner Stadtteil Golders Green, in dem viele Juden leben, verletzte der mutmaÃŸliche TÃ¤ter zwei MÃ¤nner mit einem Messer. AnschlieÃŸend ging der 45-JÃ¤hrige auf Polizeibeamte los und wurde festgenommen.Â



Die beiden jÃ¼dischen Opfer des Angriffs im Alter von 34 und 76 Jahren wurden ins Krankenhaus gebracht, ihr Zustand war nach Angaben der Polizei vom Donnerstag stabil. Die BehÃ¶rden stuften die Attacke als "terroristischen" Anschlag ein.



Dem 45-jÃ¤hrigen Mann werde "versuchter Mord in zwei FÃ¤llen und der Besitz einer Stichwaffe an einem Ã¶ffentlichen Ort in einem Fall" im Zusammenhang mit dem am Mittwoch erfolgten Angriff im Viertel Golders Green zur Last gelegt, erklÃ¤rte die Polizei am Freitag.



Zu dem Angriff bekannte sich die bis vor wenigen Wochen weitgehend unbekannte pro-iranische Hayi-Gruppe. Einer ihrer "einsamen WÃ¶lfe", also ein EinzeltÃ¤ter, habe "Zionisten" attackiert, erklÃ¤rte die Gruppe Harakat Aschab al-Jamin al-Islamija (Hayi). Auch zu frÃ¼heren AnschlÃ¤gen hatte sich die Gruppe bekannt. In Paris, MÃ¼nchen und in den Benelux-LÃ¤ndern war es seit Beginn des Iran-Kriegs ebenfalls zu AnschlÃ¤gen auf jÃ¼dische Einrichtungen gekommen.



Angesichts der zahlreichen AnschlÃ¤ge auf jÃ¼dische Einrichtungen in GroÃŸbritannien hatte der britische Premierminister Keir Starmer am Vortag eine "schnelle und sichtbare Reaktion" der Justiz gefordert. Es sei wichtig, gemeinsam zu zeigen, dass es eine sofortige Antwort auf die Angriffe gebe, sagte Starmer.



Starmers Regierung kÃ¼ndigte zusÃ¤tzliche Mittel in HÃ¶he von 25 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 29 Millionen Euro) fÃ¼r die Sicherheit von Synagogen und anderen jÃ¼dischen Einrichtungen an. "Das wird fÃ¼r mehr Schutz fÃ¼r Synagogen, Schulen, GotteshÃ¤user und Gemeindezentren sorgen", sagte Innenministerin Shabana Mahmood dem Sender Sky News. Die Menschen seien zutiefst verunsichert.



Der Terrorismusexperte Peter Neumann sprach mit Blick auf die Serie von AnschlÃ¤gen in GroÃŸbritannien von einem "klaren Signal" der iranischen FÃ¼hrung. Die AnschlÃ¤ge folgten einer Vorgehensweise, "die wir von den iranischen Revolutionsgarden seit vielen Jahren kennen". Dass bisher bei den Hayi-AnschlÃ¤gen "niemand zu Tode kam", sei "kein Zufall", sagte der Professor fÃ¼r Sicherheitsstudien am Londoner King's College. Mit den Ã¼ber seine Handlanger ausgefÃ¼hrten AnschlÃ¤gen wolle der Iran zeigen: "Ihr mÃ¶gt unsere Raketen kaputtgemacht haben, aber wir haben da noch ganz andere MÃ¶glichkeiten", sagte Neumann der Nachrichtenagentur AFP.Â



Die NervositÃ¤t innerhalb der jÃ¼dischen Gemeinschaft in GroÃŸbritannien sei derzeit "extrem hoch, weil wir sehen, dass im Prinzip fast jede Woche etwas passiert", sagte Neumann der AFP. Dies sei "auch die Absicht" des Iran. Teheran wolle zeigen: "Wir sind in der Lage, wir sind Ã¼berall".