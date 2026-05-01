Brennpunkte

GroÃŸbritannien hebt Terrorwarnstufe nach Angriff auf britische Juden auf "hoch" an

  • AFP - 1. Mai 2026, 13:03 Uhr
Bild vergrößern: GroÃŸbritannien hebt Terrorwarnstufe nach Angriff auf britische Juden auf hoch an
Aufnahme der Londoner Polizei bei ihrem Einsatz gegen den mutmaÃŸlichen TÃ¤ter
Bild: AFP

Nach dem Messerangriff auf zwei Juden in London gilt in GroÃŸbritannien nun eine verschÃ¤rfte Terrorwarnung. Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter wurde des versuchten Mordes beschuldigt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach dem Messerangriff auf zwei Juden in London gilt in GroÃŸbritannien nun eine verschÃ¤rfte Terrorwarnung. Die Terrorwarnstufe sei auf das zweithÃ¶chste Niveau von "erheblich" auf "hoch" angehoben worden, teilte das Innenministerium in London am Donnerstag mit. Nach dem als "terroristisch" eingestuften Messerangriff auf zwei Juden im Viertel Golders Green der britischen Hauptstadt hatte Premierminister Keir Starmer eine "schnelle Reaktion" der Justiz gefordert. Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter wurde des versuchten Mordes beschuldigt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Terrorwarnstufe sei vom Gemeinsamen Terroranalysezentrum (JTAC) auf das zweithÃ¶chste Niveau von "erheblich" auf "hoch" angehoben worden, teilte das Innenministerium mit. Dies bedeute, dass ein Anschlag "in den kommenden sechs Monaten sehr wahrscheinlich" sei. Das JTAC ist den britischen Sicherheitsdiensten angegliedert. Es bewertet die Terrorgefahr alle sechs Monate neu. Seit 2022 hatte im Vereinigten KÃ¶nigreich bereits die Terrorwarnstufe "erheblich" gegolten.Â 

Im MÃ¤rz und April wurde in London eine Vielzahl von Angriffen auf jÃ¼dische und israelische Einrichtungen verÃ¼bt, in den meisten FÃ¤llen handelte es sich um BrandanschlÃ¤ge. Bei dem jÃ¼ngsten Angriff am Mittwoch im Londoner Stadtteil Golders Green, in dem viele Juden leben, verletzte der mutmaÃŸliche TÃ¤ter zwei MÃ¤nner mit einem Messer. AnschlieÃŸend ging der 45-JÃ¤hrige auf Polizeibeamte los und wurde festgenommen.Â 

Die beiden jÃ¼dischen Opfer des Angriffs im Alter von 34 und 76 Jahren wurden ins Krankenhaus gebracht, ihr Zustand war nach Angaben der Polizei vom Donnerstag stabil. Die BehÃ¶rden stuften die Attacke als "terroristischen" Anschlag ein.

Dem 45-jÃ¤hrigen Mann werde "versuchter Mord in zwei FÃ¤llen und der Besitz einer Stichwaffe an einem Ã¶ffentlichen Ort in einem Fall" im Zusammenhang mit dem am Mittwoch erfolgten Angriff im Viertel Golders Green zur Last gelegt, erklÃ¤rte die Polizei am Freitag.

Zu dem Angriff bekannte sich die bis vor wenigen Wochen weitgehend unbekannte pro-iranische Hayi-Gruppe. Einer ihrer "einsamen WÃ¶lfe", also ein EinzeltÃ¤ter, habe "Zionisten" attackiert, erklÃ¤rte die Gruppe Harakat Aschab al-Jamin al-Islamija (Hayi). Auch zu frÃ¼heren AnschlÃ¤gen hatte sich die Gruppe bekannt. In Paris, MÃ¼nchen und in den Benelux-LÃ¤ndern war es seit Beginn des Iran-Kriegs ebenfalls zu AnschlÃ¤gen auf jÃ¼dische Einrichtungen gekommen.

Angesichts der zahlreichen AnschlÃ¤ge auf jÃ¼dische Einrichtungen in GroÃŸbritannien hatte der britische Premierminister Keir Starmer am Vortag eine "schnelle und sichtbare Reaktion" der Justiz gefordert. Es sei wichtig, gemeinsam zu zeigen, dass es eine sofortige Antwort auf die Angriffe gebe, sagte Starmer.

Starmers Regierung kÃ¼ndigte zusÃ¤tzliche Mittel in HÃ¶he von 25 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 29 Millionen Euro) fÃ¼r die Sicherheit von Synagogen und anderen jÃ¼dischen Einrichtungen an. "Das wird fÃ¼r mehr Schutz fÃ¼r Synagogen, Schulen, GotteshÃ¤user und Gemeindezentren sorgen", sagte Innenministerin Shabana Mahmood dem Sender Sky News. Die Menschen seien zutiefst verunsichert.

Der Terrorismusexperte Peter Neumann sprach mit Blick auf die Serie von AnschlÃ¤gen in GroÃŸbritannien von einem "klaren Signal" der iranischen FÃ¼hrung. Die AnschlÃ¤ge folgten einer Vorgehensweise, "die wir von den iranischen Revolutionsgarden seit vielen Jahren kennen". Dass bisher bei den Hayi-AnschlÃ¤gen "niemand zu Tode kam", sei "kein Zufall", sagte der Professor fÃ¼r Sicherheitsstudien am Londoner King's College. Mit den Ã¼ber seine Handlanger ausgefÃ¼hrten AnschlÃ¤gen wolle der Iran zeigen: "Ihr mÃ¶gt unsere Raketen kaputtgemacht haben, aber wir haben da noch ganz andere MÃ¶glichkeiten", sagte Neumann der Nachrichtenagentur AFP.Â 

Die NervositÃ¤t innerhalb der jÃ¼dischen Gemeinschaft in GroÃŸbritannien sei derzeit "extrem hoch, weil wir sehen, dass im Prinzip fast jede Woche etwas passiert", sagte Neumann der AFP. Dies sei "auch die Absicht" des Iran. Teheran wolle zeigen: "Wir sind in der Lage, wir sind Ã¼berall".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bus stÃ¼rzt nahe Paris in die Seine - alle vier Insassen gerettet
    Bus stÃ¼rzt nahe Paris in die Seine - alle vier Insassen gerettet

    Bei einem spektakulÃ¤ren Unfall sÃ¼dlich von Paris ist am Donnerstag ein Bus in die Seine gestÃ¼rzt und vollstÃ¤ndig im Wasser versunken. Alle vier Insassen konnten nach

    Mehr
    Zahl neuer AsylantrÃ¤ge im April erneut gesunken
    Zahl neuer AsylantrÃ¤ge im April erneut gesunken

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der neuen AsylantrÃ¤ge in Deutschland ist auch im April zurÃ¼ckgegangen. Das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Bamf) zÃ¤hlte

    Mehr
    CDU-Innenexperte Throm fordert hÃ¤rteres Vorgehen gegen Israelhass
    CDU-Innenexperte Throm fordert hÃ¤rteres Vorgehen gegen Israelhass

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, fordert ein hÃ¤rteres Vorgehen gegen Israelhasser. "Wenn sich JÃ¼dinnen und

    Mehr
    Tankrabatt in Kraft - Preise an den ZapfsÃ¤ulen gesunken
    Tankrabatt in Kraft - Preise an den ZapfsÃ¤ulen gesunken
    Bundeslandwirtschaftsminister Rainer will staatliche Lebensmittelreserve ausbauen
    Bundeslandwirtschaftsminister Rainer will staatliche Lebensmittelreserve ausbauen
    Deutsche Bahn bietet im Fernverkehr kÃ¼nftig Last-Minute-Tickets an
    Deutsche Bahn bietet im Fernverkehr kÃ¼nftig Last-Minute-Tickets an
    Zahlreiche Kundgebungen am Tag der Arbeit
    Zahlreiche Kundgebungen am Tag der Arbeit
    Zentralrat: SolidaritÃ¤t mit JÃ¼dinnen und Juden in Deutschland schwindet
    Zentralrat: SolidaritÃ¤t mit JÃ¼dinnen und Juden in Deutschland schwindet
    DGB-Chefin zum Tag der Arbeit: BeschÃ¤ftigte nicht zum SÃ¼ndenbock der Krise machen
    DGB-Chefin zum Tag der Arbeit: BeschÃ¤ftigte nicht zum SÃ¼ndenbock der Krise machen
    EU begrÃ¼ÃŸt vorlÃ¤ufiges Inkrafttreten des Mercosur-Abkommens
    EU begrÃ¼ÃŸt vorlÃ¤ufiges Inkrafttreten des Mercosur-Abkommens
    Bundespolizei droht mit robustem Eingreifen bei Mai-Krawallen
    Bundespolizei droht mit robustem Eingreifen bei Mai-Krawallen
    Rentenexperten kritisieren geplante KÃ¼rzung des Bundeszuschusses
    Rentenexperten kritisieren geplante KÃ¼rzung des Bundeszuschusses
    Dutzende Festnahmen bei Demonstrationen zum 1. Mai in Istanbul
    Dutzende Festnahmen bei Demonstrationen zum 1. Mai in Istanbul

    Top Meldungen

    Studie: Subventionen kÃ¶nnen AfD ausbremsen
    Studie: Subventionen kÃ¶nnen AfD ausbremsen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Subventionen kÃ¶nnten laut einer Studie gezielt eingesetzt werden, um den Stimmenanteil der AfD zu senken. In bestimmten Regionen fÃ¼hre ein

    Mehr
    Tankstellenpreise fallen deutlich
    Tankstellenpreise fallen deutlich

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befÃ¼rchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten

    Mehr
    Russland stoppt Durchleitung von Ã–l aus Kasachstan
    Russland stoppt Durchleitung von Ã–l aus Kasachstan

    Ab Freitag will Russland kein Ã–l aus Kasachstan mehr Ã¼ber die sogenannte Druschba-Pipeline zur PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt leiten. Die Versorgung der Raffinerie

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts