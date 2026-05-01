Brennpunkte

Zahl neuer AsylantrÃ¤ge im April erneut gesunken

  • dts - 1. Mai 2026, 12:18 Uhr
Bild vergrößern: Zahl neuer AsylantrÃ¤ge im April erneut gesunken
Ankunftszentrum fÃ¼r FlÃ¼chtlinge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der neuen AsylantrÃ¤ge in Deutschland ist auch im April zurÃ¼ckgegangen. Das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Bamf) zÃ¤hlte 6.144 ErstantrÃ¤ge, wie der "Spiegel" berichtet. Das waren 837 weniger als im MÃ¤rz und 2.964 weniger als im April 2025. GegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat bedeutet das ein Minus von rund einem Drittel.

Weniger neue AntrÃ¤ge als jetzt im April gab es zuletzt im Juni 2020. Damals, in der Coronakrise, waren die FlÃ¼chtlingsstrÃ¶me weitgehend zum Stillstand gekommen. LÃ¤sst man die Coronazeit aus, zÃ¤hlte das Bamf letztmals im MÃ¤rz 2013 weniger neue AntrÃ¤ge in einem Monat.

Bei den FolgeantrÃ¤gen ging die Zahl ebenfalls zurÃ¼ck, von 3.242 im MÃ¤rz auf 2.682 im April.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    GroÃŸbritannien hebt Terrorwarnstufe nach Angriff auf britische Juden auf
    GroÃŸbritannien hebt Terrorwarnstufe nach Angriff auf britische Juden auf "hoch" an

    Nach dem Messerangriff auf zwei Juden in London gilt in GroÃŸbritannien nun eine verschÃ¤rfte Terrorwarnung. Die Terrorwarnstufe sei auf das zweithÃ¶chste Niveau von "erheblich"

    Mehr
    Bus stÃ¼rzt nahe Paris in die Seine - alle vier Insassen gerettet
    Bus stÃ¼rzt nahe Paris in die Seine - alle vier Insassen gerettet

    Bei einem spektakulÃ¤ren Unfall sÃ¼dlich von Paris ist am Donnerstag ein Bus in die Seine gestÃ¼rzt und vollstÃ¤ndig im Wasser versunken. Alle vier Insassen konnten nach

    Mehr
    CDU-Innenexperte Throm fordert hÃ¤rteres Vorgehen gegen Israelhass
    CDU-Innenexperte Throm fordert hÃ¤rteres Vorgehen gegen Israelhass

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, fordert ein hÃ¤rteres Vorgehen gegen Israelhasser. "Wenn sich JÃ¼dinnen und

    Mehr
    Tankrabatt in Kraft - Preise an den ZapfsÃ¤ulen gesunken
    Tankrabatt in Kraft - Preise an den ZapfsÃ¤ulen gesunken
    Bundeslandwirtschaftsminister Rainer will staatliche Lebensmittelreserve ausbauen
    Bundeslandwirtschaftsminister Rainer will staatliche Lebensmittelreserve ausbauen
    Deutsche Bahn bietet im Fernverkehr kÃ¼nftig Last-Minute-Tickets an
    Deutsche Bahn bietet im Fernverkehr kÃ¼nftig Last-Minute-Tickets an
    Zahlreiche Kundgebungen am Tag der Arbeit
    Zahlreiche Kundgebungen am Tag der Arbeit
    Zentralrat: SolidaritÃ¤t mit JÃ¼dinnen und Juden in Deutschland schwindet
    Zentralrat: SolidaritÃ¤t mit JÃ¼dinnen und Juden in Deutschland schwindet
    DGB-Chefin zum Tag der Arbeit: BeschÃ¤ftigte nicht zum SÃ¼ndenbock der Krise machen
    DGB-Chefin zum Tag der Arbeit: BeschÃ¤ftigte nicht zum SÃ¼ndenbock der Krise machen
    EU begrÃ¼ÃŸt vorlÃ¤ufiges Inkrafttreten des Mercosur-Abkommens
    EU begrÃ¼ÃŸt vorlÃ¤ufiges Inkrafttreten des Mercosur-Abkommens
    Bundespolizei droht mit robustem Eingreifen bei Mai-Krawallen
    Bundespolizei droht mit robustem Eingreifen bei Mai-Krawallen
    Rentenexperten kritisieren geplante KÃ¼rzung des Bundeszuschusses
    Rentenexperten kritisieren geplante KÃ¼rzung des Bundeszuschusses
    Dutzende Festnahmen bei Demonstrationen zum 1. Mai in Istanbul
    Dutzende Festnahmen bei Demonstrationen zum 1. Mai in Istanbul

    Top Meldungen

    Studie: Subventionen kÃ¶nnen AfD ausbremsen
    Studie: Subventionen kÃ¶nnen AfD ausbremsen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Subventionen kÃ¶nnten laut einer Studie gezielt eingesetzt werden, um den Stimmenanteil der AfD zu senken. In bestimmten Regionen fÃ¼hre ein

    Mehr
    Tankstellenpreise fallen deutlich
    Tankstellenpreise fallen deutlich

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befÃ¼rchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten

    Mehr
    Russland stoppt Durchleitung von Ã–l aus Kasachstan
    Russland stoppt Durchleitung von Ã–l aus Kasachstan

    Ab Freitag will Russland kein Ã–l aus Kasachstan mehr Ã¼ber die sogenannte Druschba-Pipeline zur PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt leiten. Die Versorgung der Raffinerie

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts