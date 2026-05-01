Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der neuen AsylantrÃ¤ge in Deutschland ist auch im April zurÃ¼ckgegangen. Das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Bamf) zÃ¤hlte 6.144 ErstantrÃ¤ge, wie der "Spiegel" berichtet. Das waren 837 weniger als im MÃ¤rz und 2.964 weniger als im April 2025. GegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat bedeutet das ein Minus von rund einem Drittel.
Weniger neue AntrÃ¤ge als jetzt im April gab es zuletzt im Juni 2020. Damals, in der Coronakrise, waren die FlÃ¼chtlingsstrÃ¶me weitgehend zum Stillstand gekommen. LÃ¤sst man die Coronazeit aus, zÃ¤hlte das Bamf letztmals im MÃ¤rz 2013 weniger neue AntrÃ¤ge in einem Monat.
Bei den FolgeantrÃ¤gen ging die Zahl ebenfalls zurÃ¼ck, von 3.242 im MÃ¤rz auf 2.682 im April.
Brennpunkte
Zahl neuer AsylantrÃ¤ge im April erneut gesunken
- dts - 1. Mai 2026, 12:18 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der neuen AsylantrÃ¤ge in Deutschland ist auch im April zurÃ¼ckgegangen. Das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Bamf) zÃ¤hlte 6.144 ErstantrÃ¤ge, wie der "Spiegel" berichtet. Das waren 837 weniger als im MÃ¤rz und 2.964 weniger als im April 2025. GegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat bedeutet das ein Minus von rund einem Drittel.
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