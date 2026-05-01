Bus stÃ¼rzt nahe Paris in die Seine - alle vier Insassen gerettet

Verunfallter Bus und Auto

Bei einem spektakulÃ¤ren Unfall sÃ¼dlich von Paris ist am Donnerstag ein Bus in die Seine gestÃ¼rzt und vollstÃ¤ndig im Wasser versunken. Alle vier Insassen konnten nach BehÃ¶rdenangaben unversehrt gerettet werden.

Bei einem spektakulÃ¤ren Unfall sÃ¼dlich von Paris ist am Donnerstag ein Bus in die Seine gestÃ¼rzt und vollstÃ¤ndig im Wasser versunken. Alle vier Insassen konnten nach BehÃ¶rdenangaben unversehrt gerettet werden. Die Staatsanwaltschaft erklÃ¤rte, Ermittlungen gegen die Fahrerin eingeleitet zu haben, die eine FahrschÃ¼lerin in der letzten Phase ihrer Ausbildung war.Â



Der Bus war laut Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen im Ort Juvisy-sur-Orge von der Fahrbahn abgekommen, krachte gegen ein Auto und stÃ¼rzte schlieÃŸlich in den Fluss.Â Das Auto fiel dabei ebenfalls in die Seine, hatte den Angaben zufolge aber keine Insassen an Bord. Der Bus versank vollstÃ¤ndig in dem Fluss, nur das von Wasser bedeckte Dach war zu sehen.Â



In dem Bus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nach Angaben der BehÃ¶rden vier Menschen: Die FahrschÃ¼lerin, ein Ausbilder und zwei weitere Insassen. Alle vier seien "gesund und munter".Â



Der Polizei zufolge wurden die Fahrerin in Gewahrsam genommen und Ermittlungen gegen sie eingeleitet. Ein Test auf Alkohol und andere Drogen sei negativ ausgefallen. Die Fahrerin sei in der Endphase ihrer Ausbildung gewesen, bestÃ¤tigte die VerkehrbehÃ¶rde IdFM.Â



Die Trainerin eines nahen Rudervereins, Doriane Ledain, eilte den Insassen eigenen Angaben zufolge zu Hilfe. "Zwei Frauen klammerten sich an mein Boot. Sie standen unter Schock und konnten nicht schwimmen", sagte Ledain der Nachrichtenagentur AFP. "Die StrÃ¶mung war sehr stark", fÃ¼gte sie hinzu.



An der Bergung der beiden Fahrzeuge waren mehrere Rettungsboote, Feuerwehrfahrzeuge, eine Drohne und Hubschrauber im Einsatz. Den Ã¶rtlichen BehÃ¶rden zufolge waren mehr als 110 EinsatzkrÃ¤fte an dem Einsatz beteiligt.