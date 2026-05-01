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Bundespolizei droht mit robustem Eingreifen bei Mai-Krawallen

  • dts - 1. Mai 2026, 11:20 Uhr
Bild vergrößern: Bundespolizei droht mit robustem Eingreifen bei Mai-Krawallen
Linke Demo am 30.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundespolizei warnt mÃ¶gliche Randalierer vor Krawallen anlÃ¤sslich des 1. Mais und droht mit einem robusten Eingreifen.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) fÃ¼r den Bereich Bundespolizei, Andreas RoÃŸkopf, sagte der "Rheinischen Post", jedem mÃ¼sse klar sein, dass bei Ausschreitungen konsequent und klar eingeschritten werde. Auch die SpezialkrÃ¤fte stÃ¼nden in groÃŸer Anzahl zur VerfÃ¼gung.

RoÃŸkopf ergÃ¤nzte, gewalttÃ¤tige Ausschreitungen wÃ¼rden mit harten Strafen belegt. Die Bundespolizei sei heute allein mit 500 Beamten in Berlin im Einsatz. "Die Berliner Polizei ist mit gut 5000 KrÃ¤ften im Einsatz. Klar ist, bei gewalttÃ¤tigen Ausschreitungen robust einzugreifen", sagte RoÃŸkopf.

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