Dutzende Festnahmen bei Demonstrationen zum 1. Mai in Istanbul

Auseinandersetzung zwischen Polizei und Demonstranten in Istanbul

Die tÃ¼rkische Polizei hat bei Demonstrationen zum 1. Mai Dutzende Menschen in Istanbul festgenommen. Ã–rtliche Medien, darunter die oppositionelle Website Bir GÃ¼n, meldeten mindestens 57 Festnahmen.

Die tÃ¼rkische Polizei hat bei Demonstrationen zum 1. Mai Dutzende Menschen in Istanbul festgenommen. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, wurden insbesondere Demonstrationsgruppen in zwei verschiedenen Vierteln auf der europÃ¤ischen Seite der Bosporus-Metropole ins Visier genommen. Sie wollten zum symboltrÃ¤chtigen Taksim-Platz ziehen, wo in der Vergangenheit verschiedene regierungskritische Proteste stattgefunden haben und der in der Nacht vollstÃ¤ndig abgeriegelt wurde. Ã–rtliche Medien, darunter die oppositionelle Website Bir GÃ¼n, meldeten mindestens 57 Festnahmen.



Es wurden Metallbarrieren errichtet, um einen Bereich rund um die zentralen Stadtteile der Metropole abzuriegeln. AuÃŸerdem wurde ein groÃŸes Polizeiaufgebot eingesetzt.



Im Viertel MecidiyekÃ¶y versammelten sich Aktivisten einer marxistischen Partei, die unter Rufen wie "USA MÃ¶rder, AKP Komplize" zum Taksim-Platz marschieren wollten. Die AKP ist die Regierungspartei in der TÃ¼rkei. Die Polizei setzte TrÃ¤nengas gegen die Aktivisten ein, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten. Im Viertel Besiktas griffen die Beamten ebenfalls ein, dabei wurden Demonstranten zu Boden geworfen.



Gewerkschaften und VerbÃ¤nde hatten zu den Kundgebungen aufgerufen. Bereits seit Beginn der Woche hatten die tÃ¼rkischen BehÃ¶rden im Vorfeld des 1. Mai mehrere Dutzend Menschen festgenommen, darunter Journalisten und Oppositionelle.