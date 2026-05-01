CDU-Innenexperte Throm fordert hÃ¤rteres Vorgehen gegen Israelhass

Alexander Throm (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, fordert ein hÃ¤rteres Vorgehen gegen Israelhasser. "Wenn sich JÃ¼dinnen und Juden in Deutschland unsicher fÃ¼hlen, kÃ¶nnen wir das nicht akzeptieren", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post" mit Blick auf eine aktuelle Umfrage, wonach mehr als zwei Drittel der jÃ¼dischen Gemeinden Deutschland seit dem Angriff der Hamas auf Israel als unsicherer wahrnehmen. Er forderte, dass gerade muslimisch geprÃ¤gter Antisemitismus stÃ¤rker geahndet werden mÃ¼sse.



Throm ergÃ¤nzte, Israelhass, wie man ihn immer wieder auf deutschen StraÃŸen sehe, sei keine legitime Kritik, sondern israelbezogener Antisemitismus. "Wer das Existenzrecht Israels leugnet, darf keine Chance auf EinbÃ¼rgerung mehr bekommen. Wir mÃ¼ssen in der Anwendung von Regeln und Gesetzen noch viel stÃ¤rker durchgreifen", sagte er.



Er betonte zugleich: "Der Schutz fÃ¼r jÃ¼dische Einrichtungen ist hoch und funktioniert - dafÃ¼r bin ich dankbar. Wir werden dieses Niveau wohl bedauerlicherweise hoch halten mÃ¼ssen." Bei antisemitisch motivierten Straftaten von AuslÃ¤ndern werde man eine Regelausweisung einfÃ¼hren, so sei es im Koalitionsvertrag vereinbart. Throm fÃ¼gte hinzu: "In einer Zeit, in der die jÃ¼dische Gemeinschaft am verwundbarsten ist, verdient sie unsere volle SolidaritÃ¤t."

