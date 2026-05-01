Ab Freitag will Russland kein Ã–l aus Kasachstan mehr Ã¼ber die sogenannte Druschba-Pipeline zur PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt leiten. Die Versorgung der Raffinerie sei im Mai aber gesichert, sagte ein Sprecher des Betreibers Rosneft Deutschland. Das Unternehmen sei auÃŸerdem "zuversichtlich", dass auch fÃ¼r Juni eine LÃ¶sung gefunden werde.Â
Die PCK ist fÃ¼r die Versorgung Berlins und des Nordostens vom Deutschland mit Diesel, Benzin, Kerosin und HeizÃ¶l wichtig. Die Raffinerie verarbeitete laut brandenburgischer Staatskanzlei im vergangenen Jahr 2,15 Millionen Tonnen kasachisches RohÃ¶l, demnach rund ein FÃ¼nftel der Gesamtmenge. 60 Prozent des RohÃ¶ls fÃ¼r die PCK kamen demnach Ã¼ber den Hafen Rostock nach Schwedt, rund ein FÃ¼nftel Ã¼ber den polnischen Hafen Danzig. Russland hatte "technische GrÃ¼nde" fÃ¼r den Stopp der Ã–llieferungen aus Kasachstan angeben, ohne dies nÃ¤her zu erlÃ¤utern.Â
Wirtschaft
Russland stoppt Durchleitung von Ã–l aus Kasachstan
- AFP - 1. Mai 2026, 04:01 Uhr
Ab Freitag will Russland kein Ã–l aus Kasachstan mehr Ã¼ber die sogenannte Druschba-Pipeline zur PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt leiten. Die Versorgung der Raffinerie sei im Mai aber gesichert, sagte ein Sprecher von Rosneft Deutschland.
Ab Freitag will Russland kein Ã–l aus Kasachstan mehr Ã¼ber die sogenannte Druschba-Pipeline zur PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt leiten. Die Versorgung der Raffinerie sei im Mai aber gesichert, sagte ein Sprecher des Betreibers Rosneft Deutschland. Das Unternehmen sei auÃŸerdem "zuversichtlich", dass auch fÃ¼r Juni eine LÃ¶sung gefunden werde.Â
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