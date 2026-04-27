Verbraucherstimmung gibt infolge des Iran-Kriegs abermals nach

Menschen in einer FuÃŸgÃ¤ngerzone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Verbraucherstimmung in Deutschland gibt infolge des Iran-Kriegs abermals nach. Die Erwartungen der Verbraucher sÃ¤nken aktuell noch deutlicher als im Vormonat, teilten die GfK und das Institut NIM am Montagmorgen mit. Besonders trÃ¼ben sich die Einkommenserwartungen ein, aber auch die Anschaffungsneigung fÃ¤llt merklich pessimistischer aus. Die Sparneigung geht indes leicht zurÃ¼ck, bleibt aber auf hohem Niveau.



Die Einkommenserwartungen der Verbraucher, die bereits letzten Monat deutlich nachgegeben haben, brechen im April um weitere 18,1 Punkte ein und liegen nun bei -24,4 Punkten. Wie im letzten Monat spielten die abgekÃ¼hlten Konjunkturerwartungen und die anziehenden Preiserwartungen eine entscheidende Rolle fÃ¼r diese Entwicklung, hieÃŸ es. Die Einkommenserwartungen seien eng mit der von den Verbrauchern erwarteten Inflation verknÃ¼pft.



Die Anschaffungsneigung zeigt demnach in diesem Monat einen RÃ¼ckgang um 3,5 Punkte auf -14,4 Punkte. Dies markiere im lÃ¤ngerfristigen Vergleich ein Zwei-Jahres-Tief, hieÃŸ es. Die Sparneigung, die angibt, ob es die Menschen angesichts der allgemeinen Wirtschaftslage derzeit fÃ¼r ratsam halten, zu sparen, zeigt einen leichten RÃ¼ckgang und liegt mit einem Minus von 2,4 Punkten auf einem nach wie vor hohen Niveau (16,1 Punkte).



"Die Verbraucherstimmung gibt nochmal deutlicher stÃ¤rker nach als im Vormonat und liegt nun bei -33,3 Punkten. Dies ist der niedrigste Wert seit Februar 2023", erklÃ¤rte Rolf BÃ¼rkl vom Institut NIM. "Die Einkommenserwartungen brechen infolge der gestiegenen Inflation regelrecht ein. Und vor diesem Hintergrund erachten die Menschen auch den Zeitpunkt fÃ¼r grÃ¶ÃŸere Anschaffungen derzeit als weniger gÃ¼nstig."



Zudem lastet der Iran-Krieg weiter auf den Konjunkturaussichten: Die Befragten schÃ¤tzen die Entwicklung der deutschen Wirtschaft in den kommenden 12 Monaten weniger positiv ein als im Vormonat. Der Indikator verliert erneut 6,8 ZÃ¤hler und fÃ¤llt auf -13,7 Punkte. Dies ist ein Ã¤hnliches Niveau wie im April 2022 zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Hier verstÃ¤rke sich die Sorge der Verbraucher, dass der vorsichtige Aufschwung der deutschen Wirtschaft einen ernsthaften DÃ¤mpfer erhalten kÃ¶nnte, vor allem dann, wenn der Konflikt weiter anhÃ¤lt und MaÃŸnahmen der Regierung keine Wirkung zeigten, so die Studienautoren.

