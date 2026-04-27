Gesundheit

KKH-Umfrage: Schon jedes vierte Grundschulkind fÃ¼hlt sich gestresst

  • AFP - 27. April 2026, 10:14 Uhr
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Kinder in Grundschule
Bild: AFP

Bereits jedes vierte Grundschulkind fÃ¼hlt sich gestresst. Laut einer KKH-Umfrage war nach EinschÃ¤tzung der Eltern von Sechs- bis ZehnjÃ¤hrigen knapp ein Viertel der Kinder in den vergangenen vier Wochen in der Schule oder im Alltag gestresst.

Bereits jedes vierte Grundschulkind fÃ¼hlt sich gestresst. Laut einer am Montag in Hannover verÃ¶ffentlichten Forsa-Umfrage fÃ¼r die KaufmÃ¤nnische Krankenkasse (KKH) war nach EinschÃ¤tzung der Eltern von Sechs- bis ZehnjÃ¤hrigen ein Viertel der Kinder (24 Prozent) in den vergangenen vier Wochen hÃ¤ufig gestresst, sei es in der Schule oder im Alltag.

Insgesamt 42 Prozent der MÃ¼tter und VÃ¤ter gaben an, dass der Druck und die psychische Belastung in den vergangenen ein bis zwei Jahren zugenommen hÃ¤tten. Auf die Seele schlagen dem Nachwuchs den befragten Eltern zufolge vor allem die Erwartung des Kinds an sich selbst und damit einhergehende VersagensÃ¤ngste (58 Prozent). Es folgen Probleme mit anderen Kindern wie Mobbing, Streit oder Gruppenzwang (50 Prozent) sowie die Erwartungen an das Kind in der Schule oder beim Sport (47 Prozent).

Laut Umfrage zÃ¤hlen zu weiteren mÃ¶glichen Stressfaktoren bei Grundschulkindern digitale Medien mit 32 Prozent sowie Probleme in der Familie, beispielsweise hÃ¤ufiger Streit, Trennung der Eltern oder Geldsorgen (22 Prozent). Forsa befragte im Auftrag der KKH vom 26. Januar bis zum 10. Februar 1005 Eltern von Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren.

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