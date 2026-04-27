Trump war bei Anschlag angeblich nicht beunruhigt

US-Polizei in Washington D.C. (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat sich nach dem Anschlag auf das Gala-Dinner, an dem er, mehrere Mitglieder der US-Regierung und Ã¼ber tausend Journalisten teilgenommen hatten, abgeklÃ¤rt gegeben. "Ich war nicht besorgt, ich kenne das Leben, wir leben in einer verrÃ¼ckten Welt", sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) in der Sendung "60 Minutes" des TV-Senders CBS.



Er selbst habe es den Sicherheitsleuten dann etwas schwer gemacht. Als er nach den SchÃ¼ssen von einem Sicherheitsbeamten aufgefordert wurde, sich auf den Boden zu legen, sei er zuerst oben geblieben: "Ich wollte sehen, was los war, und ich wollte es ihm nicht so einfach machen."



In dem Interview wird Trump auch mit Aussagen aus dem sogenannten "Manifest" des AttentÃ¤ters konfrontiert: "Ich bin nicht lÃ¤nger bereit, einem PÃ¤dophilen, einem Vergewaltiger und VerrÃ¤ter, zu erlauben, meine HÃ¤nde mit seinen Verbrechen zu beschmutzen", hatte dieser geschrieben und den Text vorher wohl an ihm nahestehende Personen geschickt. Der US-PrÃ¤sident reagierte darauf wÃ¼tend: "Nun, ich habe darauf gewartet, dass Sie das lesen, weil ich wusste, dass Sie es tun wÃ¼rden, weil Sie schreckliche Leute sind." Er sei kein PÃ¤dophiler und habe auch niemanden vergewaltigt, er sei "vollstÃ¤ndig entlastet" worden, so Trump. "Sie sollten das nicht bei `60 Minutes` vorlesen. Sie sind eine Schande. Aber bitte. Lassen Sie uns das Interview beenden."



Unterdessen meldete sich auch der frÃ¼here US-PrÃ¤sident Barack Obama zu Wort: Gewalt habe in der Demokratie keinen Platz. Die Tat sei "eine ernÃ¼chternde Erinnerung an den Mut und die Opferbereitschaft, die Agenten des U.S. Secret Service jeden Tag zeigen". Er sei erleichtert, dass der verletzte Agent auf dem Weg der Besserung sei, so Obama.



Am Samstagabend hatte ein bewaffneter Mann versucht, das traditionelle "White House Correspondents` Dinner" in einem Washingtoner Hotel zu stÃ¼rmen. Es kam dabei zu einem Schusswechsel in einem Kontrollbereich, kurz bevor Trump das Wort ergreifen sollte. Ein Agent des Secret Service wurde dabei an seiner SchutzausrÃ¼stung getroffen, blieb aber wohl weitgehend unverletzt. Der TÃ¤ter wurde festgenommen. Es handelt sich um einen 31-jÃ¤hrigen Lehrer, der aus Los Angeles mit dem Zug nach Washington gefahren und sich im Hotel am Anschlagsort eingemietet haben soll.

