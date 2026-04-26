Condor fordert Aussetzung des Emissionshandels

Condor (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des globalen Kerosinmangels infolge der Blockade der StraÃŸe von Hormus fordert der CEO der deutschen Airline Condor, Peter Gerber, eine Aussetzung des Emissionshandels fÃ¼r ein halbes Jahr.



Dies wÃ¤re der der einfachste Weg, "auch die Verbraucher im zweiten Halbjahr vor hohen Preisen zu bewahren", sagte Gerber am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Damit kÃ¶nnte man relativ leicht diese Spekulations-Spritpreise aus dem Markt nehmen. Und dann wÃ¤re es womÃ¶glich fÃ¼r alle ein ganz entspannter Sommer."



MÃ¶glich sei auch ein Tankrabatt fÃ¼r Airlines, wie vom Flughafenverband gefordert, so Gerber. "Das wÃ¤re folgerichtig gewesen. Vielleicht war es ein Versehen. Und dann kann die Bundesregierung das noch nachholen."

