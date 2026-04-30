Einzelhandelsumsatz im MÃ¤rz gesunken

Kinder in einem Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist im MÃ¤rz im Vergleich zum Februar real um 2,0 Prozent und nominal um 1,5 Prozent gesunken. Das geht aus vorlÃ¤ufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Donnerstag verÃ¶ffentlicht wurde.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat MÃ¤rz 2025 verzeichnete der Einzelhandel einen realen RÃ¼ckgang von 2,0 Prozent und einen nominalen RÃ¼ckgang von 0,5 Prozent.



AuffÃ¤llig war die Entwicklung der UmsÃ¤tze an Tankstellen, die infolge des Kriegs im Nahen Osten real um 5,6 Prozent sanken, wÃ¤hrend sie nominal um 5,5 Prozent stiegen. Auch der Lebensmitteleinzelhandel verzeichnete im MÃ¤rz 2026 einen RÃ¼ckgang: Der Umsatz sank real um 2,7 Prozent und nominal um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug der RÃ¼ckgang real 3,3 Prozent und nominal 1,9 Prozent.



Im Gegensatz dazu konnte der Internet- und Versandhandel im MÃ¤rz 2026 sowohl real als auch nominal ein Umsatzplus von 3,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der Umsatz in diesem Bereich real um 5,9 Prozent und nominal um 6,1 Prozent.

