Illegales Streamingportal fÃ¼r 60.000 Kunden: Mann an Flughafen Stuttgart festgenommen

Stuttgarter Flughafen

Am Flughafen Stuttgart ist ein Mann festgenommen worden, der ein illegales Streamingportal fÃ¼r bis zu 60.000 Kunden betrieben haben soll. Der 39-JÃ¤hrige kam in Untersuchungshaft.

Am Flughafen Stuttgart ist ein Mann festgenommen worden, der ein illegales Streamingportal fÃ¼r bis zu 60.000 Kunden betrieben haben soll. Der 39-JÃ¤hrige kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei in der baden-wÃ¼rttembergischen Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte. Bei einer Durchsuchung seien VermÃ¶genswerte in HÃ¶he von mehr als 800.000 Euro beschlagnahmt worden.



Der Mann mit deutscher und tÃ¼rkischer StaatsbÃ¼rgerschaft kam bei seiner Festnahme gerade aus der TÃ¼rkei zurÃ¼ck. In DÃ¼sseldorf in Nordrhein-Westfalen, im bayerischen NÃ¼rnberg und auf der niedersÃ¤chsischen Nordseeinsel Borkum fanden Durchsuchungen bei mutmaÃŸlichen MittÃ¤tern statt. Auch dort seien sowohl Beweismittel als auch VermÃ¶genswerte beschlagnahmt worden.