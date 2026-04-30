Am Flughafen Stuttgart ist ein Mann festgenommen worden, der ein illegales Streamingportal fÃ¼r bis zu 60.000 Kunden betrieben haben soll. Der 39-JÃ¤hrige kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei in der baden-wÃ¼rttembergischen Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte. Bei einer Durchsuchung seien VermÃ¶genswerte in HÃ¶he von mehr als 800.000 Euro beschlagnahmt worden.
Der Mann mit deutscher und tÃ¼rkischer StaatsbÃ¼rgerschaft kam bei seiner Festnahme gerade aus der TÃ¼rkei zurÃ¼ck. In DÃ¼sseldorf in Nordrhein-Westfalen, im bayerischen NÃ¼rnberg und auf der niedersÃ¤chsischen Nordseeinsel Borkum fanden Durchsuchungen bei mutmaÃŸlichen MittÃ¤tern statt. Auch dort seien sowohl Beweismittel als auch VermÃ¶genswerte beschlagnahmt worden.
Brennpunkte
Illegales Streamingportal fÃ¼r 60.000 Kunden: Mann an Flughafen Stuttgart festgenommen
- AFP - 30. April 2026, 11:30 Uhr
Am Flughafen Stuttgart ist ein Mann festgenommen worden, der ein illegales Streamingportal fÃ¼r bis zu 60.000 Kunden betrieben haben soll. Der 39-JÃ¤hrige kam in Untersuchungshaft.
Am Flughafen Stuttgart ist ein Mann festgenommen worden, der ein illegales Streamingportal fÃ¼r bis zu 60.000 Kunden betrieben haben soll. Der 39-JÃ¤hrige kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei in der baden-wÃ¼rttembergischen Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte. Bei einer Durchsuchung seien VermÃ¶genswerte in HÃ¶he von mehr als 800.000 Euro beschlagnahmt worden.
Weitere Meldungen
Munster (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Willen betont, weiter krÃ¤ftig in die Bundeswehr zu investieren. "Wir mÃ¼ssen hier und heuteMehr
Weil er in groÃŸem Stil Gelder aus KohlegeschÃ¤ften abzweigte, ist ein Mann aus dem hessischen Â Offenbach zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. DasMehr
Fast drei Wochen nach dem Fund einer toten Frau in einer KÃ¼hltruhe in einem Wohnhaus in Bielefeld ist ein 32-jÃ¤hriger TatverdÃ¤chtiger festgenommen worden. Es handle sich um denMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Co-Vorsitzende der Linken, Ines Schwerdtner, will weiter fÃ¼r Nachbesserungen im Sinne der Mieter beim Heizungsgesetz kÃ¤mpfen. SchwerdtnerMehr
Im Streit Ã¼ber Fernsehen und Radio in einem Seniorenheim in Rheinland-Pfalz droht der Gema eine Niederlage. Der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied amMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im ersten Quartal des Jahres gegenÃ¼ber Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,3Mehr