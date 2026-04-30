Munster (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Willen betont, weiter krÃ¤ftig in die Bundeswehr zu investieren.
"Wir mÃ¼ssen hier und heute abschreckungs- und verteidigungsbereit sein, fÃ¤hig zum Fight tonight", sagte der Kanzler am Donnerstag auf dem TruppenÃ¼bungsplatz im niedersÃ¤chsischen Munster nach einer militÃ¤rischen VorfÃ¼hrung. Das werde allerdings mit "grÃ¶ÃŸten Kraftanstrengungen" verbunden sein.
Nach dem verbalen Fernduell mit US-PrÃ¤sident Donald Trump ging der Kanzler offenbar auf VersÃ¶hnungskurs in Richtung Washington: "Das militÃ¤rische Nuklearprogramm im Iran muss beendet werden", sagte der Kanzler. Der US-PrÃ¤sident hatte dem deutschen Kanzler zuvor vorgeworfen, "keine Ahnung" zu haben und mit einem Truppenabzug aus Deutschland gedroht. Dem vorangegangen waren Ã„uÃŸerungen des Kanzlers, wonach die USA im Iran-Krieg keine Strategie hÃ¤tten.
"Zu all` diesen Fragen stehen wir in einem engen und vertrauensvollen Kontakt mit unseren Partnern, auch und gerade in Washington", sagte Merz am Donnerstag. Deutschland stehe bereit, sich auch militÃ¤risch am Golf zu engagieren, "um die Freiheit der Seewege zu gewÃ¤hrleisten", sagte Merz - "wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind".
Brennpunkte
Merz: Bundeswehr muss fÃ¤hig sein zum "Fight tonight"
- dts - 30. April 2026, 12:25 Uhr
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Munster (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Willen betont, weiter krÃ¤ftig in die Bundeswehr zu investieren.
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