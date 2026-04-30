Deutsche Wirtschaftsleistung im ersten Quartal um 0,3 Prozent gestiegen

Container im Hamburger Hafen

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist im ersten Quartal um 0,3 Prozent verglichen mit dem Vorquartal gestiegen. Damit legte die Konjunktur das zweite Quartal in Folge zu.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist im ersten Quartal um 0,3 Prozent verglichen mit dem Vorquartal gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, legten sowohl die privaten als auch die staatlichen Konsumausgaben zu. Auch die Exporte stiegen den vorlÃ¤ufigen Angaben der BehÃ¶rde zufolge in den ersten drei Monaten des Jahres.



Damit stieg die Wirtschaftsleistung zum zweiten Mal in Folge an, das Bundesamt korrigierte aber die Zahlen fÃ¼r das letzte Quartal des vergangenen Jahres leicht nach unten. Demnach wuchs die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal um 0,2 Prozent verglichen mit dem Vorquartal, bislang waren die Statistiker von 0,3 Prozent ausgegangen. Damit ergab sich auch fÃ¼r das Gesamtjahr ein Wachstum von 0,3 Prozent statt bisher 0,4 Prozent.



Verglichen mit dem Vorjahr legte das BIP im ersten Quartal dieses Jahres preisbereinigt um 0,5 Prozent zu, preis- und kalenderbereinigt betrug das Plus 0,3 Prozent. Die Angaben sind vorlÃ¤ufig - ausfÃ¼hrliche Ergebnisse will das Statistikamt am 22. Mai bekanntgeben.



Der KfW-Konjunkturexperte Sebastian Wanke sprach von einem "Ã¼berraschend guten Jahresauftakt" fÃ¼r die deutsche Wirtschaft. Das gelte umso mehr, als dass bereits das erste Quartal von der GrÃ¶nland-Krise und dem Iran-Krieg geprÃ¤gt gewesen sei. "Die Daten zeigen, dass es fÃ¼r die deutsche Konjunktur ein starkes Jahr hÃ¤tte werden kÃ¶nnen." Nun gehe es darum, wie der Iran-Krieg weitergehe.



Der Ã–konom Christian Breuer vom Institut fÃ¼r MakroÃ¶konomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-BÃ¶ckler-Stiftung sieht in dem Wachstum ein Zeichen, dass sich die Wirtschaft nach einer Reihe negativer Schocks habe stabilisieren kÃ¶nnen. Die Aussichten fÃ¼r das zweite Quartal seien indes "deutlich gesunken", fuhr er mit Blick auf die Iran-Krise fort.



Die wirtschaftspolitische Analyse mÃ¼sse nun "an den Wurzeln ansetzen", forderte Breuer. Es gelte, "die Folgen der Energiepreisinflation sozialadÃ¤quat zu kompensieren und verstÃ¤rkt die staatlichen Investitionen in Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t auf den Weg zu bringen". Dann gebe es eine Chance, dass das Land wirtschaftlich mit einem "blauen Auge" davonkomme.Â