Weil er in groÃŸem Stil Gelder aus KohlegeschÃ¤ften abzweigte, ist ein Mann aus dem hessischen Â Offenbach zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Darmstadt sprach den 48-JÃ¤hrigen am Mittwoch der Untreue in sieben FÃ¤llen schuldig, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte.
Laut Anklage soll der Mann von Oktober 2019 bis MÃ¤rz 2020 mehrfach GeldbetrÃ¤ge aus KohlegeschÃ¤ften nicht wie vorgesehen an ein Unternehmen aus Russland weitergeleitet, sondern seinem eigenen VermÃ¶gen zugefÃ¼hrt haben. Dabei soll er sich um 1,8 Millionen Euro bereichert haben.Â Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Haftstrafe von drei Jahren. Die Verteidigung plÃ¤dierte auf eine zweijÃ¤hrige BewÃ¤hrungsstrafe.Â
Brennpunkte
In eigene Tasche gewirtschaftet: Haftstrafe wegen Untreue in Millionenumfang in Hessen
- AFP - 30. April 2026, 11:49 Uhr
Weil er in groÃŸem Stil Gelder aus KohlegeschÃ¤ften abzweigte, ist ein Mann aus dem hessischen Offenbach zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Darmstadt sprach ihn der Untreue in sieben FÃ¤llen schuldig.
Weil er in groÃŸem Stil Gelder aus KohlegeschÃ¤ften abzweigte, ist ein Mann aus dem hessischen Â Offenbach zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Darmstadt sprach den 48-JÃ¤hrigen am Mittwoch der Untreue in sieben FÃ¤llen schuldig, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte.
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