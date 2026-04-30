Deutsches Bruttoinlandsprodukt legt zu Jahresbeginn zu

Bauarbeiter auf einer Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im ersten Quartal des Jahres gegenÃ¼ber Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent gestiegen.



Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, waren sowohl die privaten als auch die staatlichen Konsumausgaben im ersten Quartal hÃ¶her als im Vorquartal. Auch die Exporte nahmen den vorlÃ¤ufigen Erkenntnissen nach zu.



Im Vorjahresvergleich war das BIP im ersten Quartal preisbereinigt um 0,5 Prozent hÃ¶her. Preis- und kalenderbereinigt betrug der Anstieg allerdings nur 0,3 Prozent.



Gleichzeitig wurde die VerÃ¤nderungsrate des preisbereinigten BIP fÃ¼r das 4. Quartal 2025 etwas nach unten revidiert, in den restlichen Quartalen des Vorjahres blieben die Ergebnisse unverÃ¤ndert. FÃ¼r das Gesamtjahr 2025 ergaben die neuesten Berechnungen damit einen Anstieg des preis- und kalenderbereinigten BIP um 0,3 Prozent statt bisher 0,4 Prozent.

