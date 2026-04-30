Fast drei Wochen nach dem Fund einer toten Frau in einer KÃ¼hltruhe in einem Wohnhaus in Bielefeld ist ein 32-jÃ¤hriger TatverdÃ¤chtiger festgenommen worden. Es handle sich um den Freund der 28-JÃ¤hrigen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt am Donnerstag mit. Er sei am Dienstag am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main festgenommen worden, habe die Tat gestanden und dabei eine Notwehrsituation angegeben.
Das Opfer war am 12. April von seinem Bruder in einer KÃ¼hltruhe in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Gellershagen entdeckt worden. Die Polizei ging von einem TÃ¶tungsdelikt aus und hatte bald Hinweise auf den nun festgenommenen Mann ohne festen Wohnsitz. ZunÃ¤chst war es jedoch nicht mÃ¶glich, ihn ausfindig zu machen und zu befragen. Der VerdÃ¤chtige gab demnach an, seine Beziehung zu der Frau sei von gegenseitiger Gewalt geprÃ¤gt gewesen.
Er wurde am Mittwoch einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgefÃ¼hrt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags erlieÃŸ. Er kam anschlieÃŸend in Untersuchungshaft. Wie die Ermittler weiter mitteilten, ergab die Obduktion der Leiche des Opfers inzwischen multiple Verletzungen an Kopf und OberkÃ¶rper der Frau. Als Todesursachen kÃ¤men Ersticken oder stumpfe Gewalteinwirkung im Halsbereich in Betracht, hieÃŸ es.
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Tote Frau in KÃ¼hltruhe in Bielefeld: 32-jÃ¤hriger TatverdÃ¤chtiger festgenommen
- AFP - 30. April 2026, 10:39 Uhr
Fast drei Wochen nach dem Fund einer toten Frau in einer KÃ¼hltruhe in einem Wohnhaus in Bielefeld ist ein 32-jÃ¤hriger TatverdÃ¤chtiger festgenommen worden. Es handle sich um den Freund der 28-JÃ¤hrigen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt am Donnerstag mit. Er sei am Dienstag am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main festgenommen worden, habe die Tat gestanden und dabei eine Notwehrsituation angefÃ¼hrt.
Fast drei Wochen nach dem Fund einer toten Frau in einer KÃ¼hltruhe in einem Wohnhaus in Bielefeld ist ein 32-jÃ¤hriger TatverdÃ¤chtiger festgenommen worden. Es handle sich um den Freund der 28-JÃ¤hrigen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt am Donnerstag mit. Er sei am Dienstag am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main festgenommen worden, habe die Tat gestanden und dabei eine Notwehrsituation angegeben.
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