Wirtschaft

Koalition einigt sich auf Kostenbremse fÃ¼r Mieter im Heizungsgesetz

  • AFP - 30. April 2026, 09:11 Uhr
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Thermostat an einer Heizung
Bild: AFP

Die schwarz-rote Koalition hat sich bei der geplanten Reform des Heizungsgesetzes auf eine Kostenbremse fÃ¼r Mieter geeinigt. Wenn ein Vermieter sich fÃ¼r eine neue fossile Heizung entscheidet, muss er sich an den laufenden Heizkosten beteiligen.

Die schwarz-rote Koalition hat sich bei der geplanten Reform des Heizungsgesetzes auf eine Kostenbremse fÃ¼r Mieterinnen und Mieter geeinigt. "Wenn ein Vermieter sich fÃ¼r eine neue fossile Heizung entscheidet, muss er sich an den laufenden Heizkosten beteiligen", teilte am Donnerstag Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) mit. "Vermieter mÃ¼ssen dann die HÃ¤lfte der Netzentgelte, des CO2-Preises und der Kosten fÃ¼r biogene Kraftstoffe tragen."

Die Koalition hatte sich Ende Februar auf die Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes geeinigt. Der Weiterbetrieb und Neueinbau von Ã–l- und Gasheizungen ist damit langfristig mÃ¶glich. Streitpunkt blieb aber zunÃ¤chst der Schutz von Mietern vor hohen Nebenkosten durch den Einbau von Heizungen mit fossilen Brennstoffen.

An der nun gelungenen Einigung waren die Koalitionsfraktionen sowie die Ministerien fÃ¼r Justiz, Wirtschaft und Bau beteiligt. Justizministerin Hubig nannte die Einigung eine "faire LÃ¶sung". Sie setze zudem die richtigen Anreize: "Wer Ã¼ber das Heizungssystem entscheidet, trÃ¤gt auch die wirtschaftlichen Folgen mit." Das Ergebnis sei "ein tragfÃ¤higer Kompromiss zwischen Wahlfreiheit und Technologieoffenheit fÃ¼r Vermieterinnen und Vermieter und entscheidender StÃ¤rkung des Mieterschutzes".

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