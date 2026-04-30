Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise in Deutschland sind im MÃ¤rz um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Das war der stÃ¤rkste Anstieg seit Februar 2025, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die Einfuhrpreise erhÃ¶hten sich zudem gegenÃ¼ber Februar 2026 um 3,6 Prozent. Einen vergleichbaren Anstieg im Vormonatsvergleich hatte es zuletzt im MÃ¤rz 2022 gegeben, als die Energiepreise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sprunghaft gestiegen waren.
Der Anstieg der Importpreise wurde nach Angaben der BehÃ¶rde maÃŸgeblich durch hÃ¶here Kosten fÃ¼r VorleistungsgÃ¼ter und Energie beeinflusst. Die Preise fÃ¼r VorleistungsgÃ¼ter stiegen um 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wÃ¤hrend die Energiepreise um 13,2 Prozent zulegten. Besonders stark verteuerten sich Nicht-Eisen-Metalle und deren Halbzeug sowie Edelmetalle. Die Preissteigerungen sind auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten zurÃ¼ckzufÃ¼hren, die insbesondere die DÃ¼ngemittelpreise beeinflussten.
Auch die Exportpreise verzeichneten im MÃ¤rz 2026 einen Anstieg von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. VorleistungsgÃ¼ter hatten den grÃ¶ÃŸten Einfluss auf die Exportpreisentwicklung, da sie einen hohen Anteil am Gesamtindex ausmachen. Die Energieexportpreise stiegen ebenfalls deutlich, was auf die Auswirkungen des Iran-Kriegs zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist. Landwirtschaftliche GÃ¼ter wurden hingegen gÃ¼nstiger exportiert als im Vorjahresmonat.
Wirtschaft
Importpreise im MÃ¤rz deutlich gestiegen
- dts - 30. April 2026, 08:09 Uhr
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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise in Deutschland sind im MÃ¤rz um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Das war der stÃ¤rkste Anstieg seit Februar 2025, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die Einfuhrpreise erhÃ¶hten sich zudem gegenÃ¼ber Februar 2026 um 3,6 Prozent. Einen vergleichbaren Anstieg im Vormonatsvergleich hatte es zuletzt im MÃ¤rz 2022 gegeben, als die Energiepreise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sprunghaft gestiegen waren.
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