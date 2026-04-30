London stellt zusÃ¤tzliche Millionen fÃ¼r Sicherheit der jÃ¼dischen Gemeinde bereit

Der Londonder Stadtteil Golders Green ist jÃ¼disch geprÃ¤gt

Nach dem als terroristisch eingestuften Messerangriff auf zwei Juden in London will die britische Regierung weitere 25 Millionen Pfund (knapp 29 Millionen Euro) fÃ¼r die Sicherheit jÃ¼discher Gemeinden bereitstellen.

Nach dem als terroristisch eingestuften Messerangriff auf zwei Juden in London will die britische Regierung 25 Millionen Pfund (knapp 29 Millionen Euro) fÃ¼r die Sicherheit jÃ¼discher Gemeinden bereitstellen. Die Menschen seien zutiefst verunsichert, sagte Innenministerin Shabana Mahmood am Donnerstag dem Sender Sky News. Die zusÃ¤tzlichen Mittel sollten Sicherheitsvorkehrungen in Synagogen, jÃ¼dischen Schulen, KulturstÃ¤tten und Gemeindezentren zugute kommen. Eine pro-iranische Gruppe hatte sich zuvor zu dem Angriff auf zwei MÃ¤nner am Vortag im jÃ¼disch geprÃ¤gten Londoner Stadtteil Golders Green bekannt.



In London wurden im MÃ¤rz und April eine Vielzahl von AnschlÃ¤gen auf Synagogen und andere jÃ¼dische oder israelische Einrichtungen verÃ¼bt. Bei dem jÃ¼ngsten Angriff in Golders Green verletzte der mutmaÃŸliche TÃ¤ter zwei MÃ¤nner mit einer Stichwaffe. AnschlieÃŸend ging der 45-JÃ¤hrige laut Polizei auf Polizeibeamte los und wurde festgenommen. Die beiden Opfer des Angriffs im Alter von 34 und 76 wurden ins Krankenhaus gebracht, ihr Zustand war laut Polizei stabil.



Zu dem Angriff bekannte sich die bis vor wenigen Wochen weitgehend unbekannte pro-iranische Hayi-Gruppe. Einer ihrer "einsamen WÃ¶lfe", also ein EinzeltÃ¤ter, habe am Mittwoch "Zionisten" attackiert, erklÃ¤rte die Gruppe Harakat Aschab al-Jamin al-Islamija (Hayi) in Onlinediensten nach Angaben der Organisation SITE Intelligence Group. Die britische Polizei stufte den Messerangriff als "terroristischen" Anschlag ein.Â



Der Angreifer habe "eine Vorgeschichte schwerer Gewalttaten und psychischer Probleme", sagte Polizeichef Mark Rowley.Â Premierminister Keir Starmer und KÃ¶nig Charles III. verurteilten den "abscheulichen" Angriff. Israelische Spitzenpolitiker forderten ein "entschiedenes Vorgehen" der britischen BehÃ¶rden gegen Judenhass.



Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hatte es eine Reihe von Brandstiftungen und weiteren AnschlÃ¤gen in London, Paris, Belgien, den Niederlanden und auch in MÃ¼nchen gegeben, die der Gruppe zugeschrieben werden.