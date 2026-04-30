Nach Wahl in Rheinland-Pfalz: CDU und SPD einigen sich auf Koalition

Gordon Schnieder

Fast sechs Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben sich CDU und SPD auf eine gemeinsame Koalition geeinigt. Gordon Schnieder (CDU) und Alexander Schweitzer (SPD) wollen in Mainz die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen vorstellen.

Fast sechs Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben sich CDU und SPD auf eine gemeinsame Koalition geeinigt. Die VerhandlungsfÃ¼hrer Gordon Schnieder (CDU) und Alexander Schweitzer (SPD) wollen am Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Mainz die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen vorstellen, wie beide Parteien am Donnerstag in der Landeshauptstadt mitteilten.



Die CDU hatte die Landtagswahl am 22. MÃ¤rz mitÂ 31,0 Prozent vor der SPD gewonnen, die auf 25,9 Prozent kam. Ansonsten sind nur noch die AfD und die GrÃ¼nen im neuen Parlament vertreten. Da alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ausschlossen, kam nur ein RegierungsbÃ¼ndnis aus CDU und SPD unter Schnieders FÃ¼hrung infrage. Beide Parteien erarbeiteten zunÃ¤chst ein Sondierungspapier, bevor vor etwa drei Wochen die KoalitionsgesprÃ¤che begannen.



Der neue rheinland-pfÃ¤lzische Landtag kommt am 18. Mai zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei soll CDU-Spitzenkandidat Schnieder zum neuen MinisterprÃ¤sident gewÃ¤hlt werden und den bisherigen Amtsinhaber Schweitzer ablÃ¶sen.