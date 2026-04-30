Belgien stoppt RÃ¼ckbau aller seiner Atomreaktoren

Das Atomkraftwerk Doel bei Antwerpen, im Vordergrund eine WindmÃ¼hle

Belgien stoppt den RÃ¼ckbau aller Atomreaktoren im Land. Die belgische Regierung und der Betreiber Engie wÃ¼rden Ã¼ber eine Ãœbernahme der Reaktoren durch den belgischen Staat verhandeln und fÃ¼r diesen Zeitraum den RÃ¼ckbau stoppen, damit 'alle Optionen offenstehen'.

Belgien stoppt den RÃ¼ckbau aller Atomreaktoren im Land. Die belgische Regierung und der bisherige Betreiber Engie wÃ¼rden Ã¼ber eine Ãœbernahme der Reaktoren durch den belgischen Staat verhandeln und fÃ¼r diesen Zeitraum den RÃ¼ckbau stoppen, damit "alle Optionen offenstehen", teilten beide Seiten am Donnerstag mit. Das belgische Parlament hatte im vergangenen Jahr den Atomausstieg des Landes rÃ¼ckgÃ¤ngig gemacht.



"Diese Regierung entscheidet sich fÃ¼r sichere, bezahlbare und nachhaltige Energie", begrÃ¼ndete Belgiens Regierungschef Bart De Wever die PlÃ¤ne. "Mit weniger AbhÃ¤ngigkeit von fossilen Importen und mehr Kontrolle Ã¼ber unsere eigene Versorgung."



Die angestrebte staatliche Ãœbernahme umfasst der gemeinsamen ErklÃ¤rung zufolge "den gesamten Kernkraftwerksparks mit sieben Reaktoren, das betroffene Personal, alle nuklearen Tochtergesellschaften sowie sÃ¤mtliche zugehÃ¶rige VermÃ¶genswerte und Verbindlichkeiten, einschlieÃŸlich der Abbau- und Stilllegungspflichten".



Der franzÃ¶sische Betreiber Engie will sich damit aus der Atomkraft in Belgien zurÃ¼ckziehen. Beide Seiten wollen bis zum 1. Oktober die Rahmenbedingungen fÃ¼r die staatliche Ãœbernahme festlegen.Â



In Belgien sind derzeit zwei Reaktoren in Betrieb: einer im Kraftwerk Doel an der niederlÃ¤ndischen Grenze und einer im Akw Tihange bei LÃ¼ttich, rund 50 Kilometer Luftlinie von der deutschen Grenze entfernt. UrsprÃ¼nglich sollten beide Reaktoren im vergangenen Jahr abgeschaltet werden, ihre Laufzeit wurden jedoch bereits infolge der Energiekrise 2022 bis 2035 verlÃ¤ngert.



Daneben gibt es fÃ¼nf stillgelegte Reaktoren, drei in der Anlage Doel und zwei in Tihange. Darunter ist der umstrittene Reaktor Tihange 2, der 2023 abgeschaltet wurde. Deutsche Politiker und Atomkraftgegner hatten sich jahrelang dafÃ¼r eingesetzt, nachdem Experten 2012 tausende kleine Risse im ReaktordruckbehÃ¤lter entdeckt hatten. Alle Reaktoren stammen aus den 1970er- und 1980er Jahren.