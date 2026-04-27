Wirtschaft

Ifo: Exporterwartungen leicht gestiegen

  • dts - 27. April 2026, 07:37 Uhr
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Container (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich etwas verbessert.

Die Ifo-Exporterwartungen stiegen im April auf +0,1 Punkte, nach -0,7 Punkten im MÃ¤rz. Positive und negative Erwartungen halten sich damit die Waage. "FÃ¼r die Exportwirtschaft geht es gegenwÃ¤rtig weder vor noch zurÃ¼ck", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die hohe geopolitische Unsicherheit belastet die Planungen."

Die Exporterwartungen in der Automobilindustrie fielen zwar etwas niedriger aus als zuletzt, sind aber weiterhin eher optimistisch. Gleiches gilt fÃ¼r die Elektronikbranche und die MÃ¶belhersteller. Die Erwartungen der Nahrungsmittel- und GetrÃ¤nkehersteller zogen sogar merklich an. Schwierig bleibt die Lage dagegen fÃ¼r viele energieintensive Branchen. Dort wird eher mit rÃ¼cklÃ¤ufigen Exporten gerechnet.

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