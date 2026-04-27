GrÃ¼ne verteidigen Einladung an CDU-Politikerin Kramp-Karrenbauer

CDU-Politikerin Kramp-Karrenbauer

Die GrÃ¼nen haben die Einladung der CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Klausurtagung der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion verteidigt. Kramp-Karrenbauer soll in Leipzig bei dem Treffen zum Thema 'Der Spaltung die Stirn bieten' debattieren.

Die GrÃ¼nen-Co-Fraktionsvorsitzende Britta HaÃŸelmann hat die Einladung der CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer zur kommenden Klausurtagung der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion verteidigt. "Wir kennen Annegret Kramp-Karrenbauer lange und gut und schÃ¤tzen sie und den Austausch mit ihr", sagte HaÃŸelmann dem "Spiegel" laut Mitteilung vom Montag. "Wir glauben, dass die demokratischen KrÃ¤fte bei aller Unterschiedlichkeit nur gemeinsam der Spaltung der Gesellschaft entgegentreten kÃ¶nnen."



Die frÃ¼here CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer ist inzwischen Vorsitzende der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie soll am Mittwoch in Leipzig bei dem Treffen der GrÃ¼nen-Fraktion mit der PolitÃ¶konomin Maja GÃ¶pel zum Thema "Der Spaltung die Stirn bieten" debattieren. Kurz nach ihrem Amtsantritt hatte sie sich klar von der AfD abgegrenzt und fÃ¼r das Festhalten an der sogenannten Brandmauer ihrer Partei plÃ¤diert. "Die AfD ist ein Antiprogramm zur CDU", sagte sie in einem Interview.



Die GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion kommt vom 28. bis 30. April in der sÃ¤chsischen Metropole zu ihrer Klausurtagung zusammen. Im Mittelpunkt der Zusammenkunft sollen auch alternative Konzepte zur derzeitigen Politik der Regierungskoalition aus Union und SPD stehen.



Ein gemeinsames Entgegentreten gegen die Spaltung der Gesellschaft kÃ¶nne gelingen, indem man miteinander inhaltlich ringe, einander zuhÃ¶re, "vielleicht auch streite" und "dennoch nach gemeinsamen Wegen zur Wahrung von Freiheit und Demokratie und zum Wohle des Landes" suche, sagte HaÃŸelmann zur Teilnahme von Kramp-Karrenbauer an der Tagung. Sie freue sich, dass die CDU-Politikerin der Einladung zur GrÃ¼nen-Fraktionsklausur folge.



Die frÃ¼here CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin wurde im vergangenen Dezember in einer Kampfabstimmung zur Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung gewÃ¤hlt. Der Kandidat des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der Bundestagsabgeordnete GÃ¼nther Krings, fiel durch.