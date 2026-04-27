China hat den Kauf des KI-Agenten Manus durch die Facebook-Mutter Meta blockiert. Chinas staatliche Kommission zur Wirtschaftsplanung erklÃ¤rte am Montag, es werde "auslÃ¤ndische Investitionen in den Erwerb des Manus-Projekts untersagen" und "die beteiligten Parteien auffordern, die Ãœbernahme zu stornieren". Meta nannte die BehÃ¶rde dabei nicht.Â Der US-Riese erklÃ¤rte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, dass die "Transaktion voll und ganz dem geltenden Recht entsprach".
Meta hatte im Dezember 2025 bekanntgegeben, eine Einigung zum Erwerb des KI-Agenten geschlossen zu haben, machte aber keine Angaben Ã¼ber die finanziellen Einzelheiten des GeschÃ¤fts. Laut Analysten des Datendiensts Bloomberg Intelligence kÃ¶nnte der Deal mehr als zwei Milliarden Dollar schwer sein.
Analysten hatten zuvor gewarnt, dass ein solcher Deal angesichts des erbitterten technologischen Wettstreits zwischen China und den USA auf Widerstand der AufsichtsbehÃ¶rden stoÃŸen kÃ¶nnte. Im MÃ¤rz berichtete die Zeitung "Financial Times" unter Berufung auf drei gut unterrichtete Quellen, dass China zwei Manus-MitgrÃ¼ndern die Ausreise aus dem Land verboten habe.Â
Manus wurde vom Startup Butterfly Effect erschaffen, das in China gegrÃ¼ndet wurde, aber inzwischen in Singapur ansÃ¤ssig ist. Der KI-Agent kann laut eigener Website etwa LebenslÃ¤ufe durchsehen und zusammenfassen oder auch eine Website zur Aktienanalyse zusammenstellen.Â
Technologie
China blockiert Kauf des in China gegrÃ¼ndeten KI-Agenten Manus durch Meta
- AFP - 27. April 2026, 16:50 Uhr
China hat den Kauf des KI-Agenten Manus durch die Facebook-Mutter Meta blockiert. Das staatliche Organ zur Wirtschaftsplanung in China erklÃ¤rte am Montag, es werde 'auslÃ¤ndische Investitionen in den Erwerb des Manus-Projekts untersagen'.
China hat den Kauf des KI-Agenten Manus durch die Facebook-Mutter Meta blockiert. Chinas staatliche Kommission zur Wirtschaftsplanung erklÃ¤rte am Montag, es werde "auslÃ¤ndische Investitionen in den Erwerb des Manus-Projekts untersagen" und "die beteiligten Parteien auffordern, die Ãœbernahme zu stornieren". Meta nannte die BehÃ¶rde dabei nicht.Â Der US-Riese erklÃ¤rte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, dass die "Transaktion voll und ganz dem geltenden Recht entsprach".
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