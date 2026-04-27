Anglikanische ErzbischÃ¶fin Mullally von Papst Leo XIV. im Vatikan empfangen

Mullally und der Papst beten zusammen

Papst Leo XIV. hat beim Besuch des ersten weiblichen Oberhaupts der Anglikanischen Kirche, ErzbischÃ¶fin Sarah Mullally, die Gemeinsamkeiten beider Kirchen betont.

Papst Leo XIV. hat bei einem Treffen mit dem ersten weiblichen Oberhaupt der Anglikanischen Kirche, ErzbischÃ¶fin Sarah Mullally, die Gemeinsamkeiten beider Kirchen betont. Die Anglikanische und die Katholische Kirche mÃ¼ssten "jede Gelegenheit nutzen, um der Welt gemeinsam Jesus Christus zu verkÃ¼nden", sagte der Papst am Montag laut einer ErklÃ¤rung des Vatikan.



"Die Spaltung der Christenheit schwÃ¤cht unsere FÃ¤higkeit, TrÃ¤ger des Friedens zu sein", fÃ¼hrte das Oberhaupt der Katholischen Kirche demnach weiter aus. Die Einheit beider Kirchen "im Auftrag einer erfolgreichen Evangelisierung" sei fÃ¼r ihn immer ein groÃŸes Thema gewesen. Dabei habe es zwar Fortschritte gegeben, zuletzt seien aber "neue Probleme" aufgetreten. Worin die Probleme bestehen, lieÃŸ der Papst offen.



Die Audienz im Vatikan fand 60 Jahre nach einem historischen Treffen zwischen dem damaligen anglikanischen Erzbischof Michael Ramsey und Papst Paul VI. statt. Das damalige Treffen war das erste auf dieser Ebene seit der GrÃ¼ndung der Anglikanischen Kirche im 16. Jahrhundert, als KÃ¶nig Heinrich VIII. mit Rom brach.Â



Seit 2014 dÃ¼rfen Frauen in der Anglikanischen Kirche BischÃ¶finnen werden, was die katholische Kirche ablehnt. Die Anglikanische Kirche zÃ¤hlt rund 85 Millionen Mitglieder in mehr als 165 LÃ¤ndern. Ihr weltliches Oberhaupt ist KÃ¶nig Charles III.