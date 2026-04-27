Politik

Anglikanische ErzbischÃ¶fin Mullally von Papst Leo XIV. im Vatikan empfangen

  • AFP - 27. April 2026, 16:12 Uhr
Bild vergrößern: Anglikanische ErzbischÃ¶fin Mullally von Papst Leo XIV. im Vatikan empfangen
Mullally und der Papst beten zusammen
Bild: AFP

Papst Leo XIV. hat beim Besuch des ersten weiblichen Oberhaupts der Anglikanischen Kirche, ErzbischÃ¶fin Sarah Mullally, die Gemeinsamkeiten beider Kirchen betont.

Papst Leo XIV. hat bei einem Treffen mit dem ersten weiblichen Oberhaupt der Anglikanischen Kirche, ErzbischÃ¶fin Sarah Mullally, die Gemeinsamkeiten beider Kirchen betont. Die Anglikanische und die Katholische Kirche mÃ¼ssten "jede Gelegenheit nutzen, um der Welt gemeinsam Jesus Christus zu verkÃ¼nden", sagte der Papst am Montag laut einer ErklÃ¤rung des Vatikan.

"Die Spaltung der Christenheit schwÃ¤cht unsere FÃ¤higkeit, TrÃ¤ger des Friedens zu sein", fÃ¼hrte das Oberhaupt der Katholischen Kirche demnach weiter aus. Die Einheit beider Kirchen "im Auftrag einer erfolgreichen Evangelisierung" sei fÃ¼r ihn immer ein groÃŸes Thema gewesen. Dabei habe es zwar Fortschritte gegeben, zuletzt seien aber "neue Probleme" aufgetreten. Worin die Probleme bestehen, lieÃŸ der Papst offen.

Die Audienz im Vatikan fand 60 Jahre nach einem historischen Treffen zwischen dem damaligen anglikanischen Erzbischof Michael Ramsey und Papst Paul VI. statt. Das damalige Treffen war das erste auf dieser Ebene seit der GrÃ¼ndung der Anglikanischen Kirche im 16. Jahrhundert, als KÃ¶nig Heinrich VIII. mit Rom brach.Â 

Seit 2014 dÃ¼rfen Frauen in der Anglikanischen Kirche BischÃ¶finnen werden, was die katholische Kirche ablehnt. Die Anglikanische Kirche zÃ¤hlt rund 85 Millionen Mitglieder in mehr als 165 LÃ¤ndern. Ihr weltliches Oberhaupt ist KÃ¶nig Charles III.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Streit um Gesundheitsreform - Union macht Druck auf Ministerin Warken
    Streit um Gesundheitsreform - Union macht Druck auf Ministerin Warken

    Vor dem geplanten Kabinettsbeschluss zur Gesundheitsreform hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) mit Gegenwind auch aus den eigenen Reihen zu kÃ¤mpfen. Politiker von

    Mehr
    Weiter Ringen um Haushalt - Union gegen zusÃ¤tzliche Ausnahme von Schuldenbremse
    Weiter Ringen um Haushalt - Union gegen zusÃ¤tzliche Ausnahme von Schuldenbremse

    Um die Eckpunkte fÃ¼r den Haushalt 2027 wird in der Regierung weiter gerungen. Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sagte am Montag in Berlin, "dass die Beratungen der

    Mehr
    GrÃ¼ne werfen Merz nach einem Jahr Schwarz-Rot Planlosigkeit vor
    GrÃ¼ne werfen Merz nach einem Jahr Schwarz-Rot Planlosigkeit vor

    Die GrÃ¼nen haben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach einem Jahr schwarz-roter Koalition Planlosigkeit und FÃ¼hrungsschwÃ¤che vorgeworfen. "Diese Bundesregierung ist die

    Mehr
    China blockiert Kauf des in China gegrÃ¼ndeten KI-Agenten Manus durch Meta
    China blockiert Kauf des in China gegrÃ¼ndeten KI-Agenten Manus durch Meta
    Automesse in Peking: WeRide und Lenovo arbeiten bei Robotaxis zusammen
    Automesse in Peking: WeRide und Lenovo arbeiten bei Robotaxis zusammen
    Wichtiger Senator gibt Blockade von Trumps Fed-Kandidaten Warsh auf
    Wichtiger Senator gibt Blockade von Trumps Fed-Kandidaten Warsh auf
    MÃ¶glicher Anstieg der Gewinnmargen nach ZwÃ¶lf-Uhr-Regel: Regierung verweist auf PrÃ¼fungen
    MÃ¶glicher Anstieg der Gewinnmargen nach ZwÃ¶lf-Uhr-Regel: Regierung verweist auf PrÃ¼fungen
    75-JÃ¤hriger wird in Baden-WÃ¼rttemberg von Wohnmobil Ã¼berrollt und stirbt
    75-JÃ¤hriger wird in Baden-WÃ¼rttemberg von Wohnmobil Ã¼berrollt und stirbt
    TÃ¶dlicher Streit vor U-Bahnhof: Lange Haftstrafen in Hamburg
    TÃ¶dlicher Streit vor U-Bahnhof: Lange Haftstrafen in Hamburg
    GrÃ¼ne kritisieren SPD-Ãœberlegungen zu neuen Schulden
    GrÃ¼ne kritisieren SPD-Ãœberlegungen zu neuen Schulden
    Bundesverwaltungsgericht setzt Verhandlung Ã¼ber Verbot von Neonazisekte fort
    Bundesverwaltungsgericht setzt Verhandlung Ã¼ber Verbot von Neonazisekte fort
    Waldrama vor Insel Poel: Rettung mit Lastkahn soll am Dienstagmorgen starten
    Waldrama vor Insel Poel: Rettung mit Lastkahn soll am Dienstagmorgen starten
    Schlangenbiss in Ã„gypten-Urlaub: Urlauber aus Bayern stirbt nach Show in Hotel
    Schlangenbiss in Ã„gypten-Urlaub: Urlauber aus Bayern stirbt nach Show in Hotel

    Top Meldungen

    Verbraucherstimmung gibt infolge des Iran-Kriegs abermals nach
    Verbraucherstimmung gibt infolge des Iran-Kriegs abermals nach

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Verbraucherstimmung in Deutschland gibt infolge des Iran-Kriegs abermals nach. Die Erwartungen der Verbraucher sÃ¤nken aktuell noch

    Mehr
    Ifo: Exporterwartungen leicht gestiegen
    Ifo: Exporterwartungen leicht gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich etwas verbessert. Die Ifo-Exporterwartungen stiegen im April auf +0,1 Punkte, nach -0,7

    Mehr
    Karliczek: Preise fÃ¼r Flugtickets werden noch weiter steigen
    Karliczek: Preise fÃ¼r Flugtickets werden noch weiter steigen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli wird laut der Vorsitzenden des Tourismusausschusses des Bundestages, Anja Karliczek

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts