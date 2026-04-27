Putin bei Treffen mit Araghtschi: Russland tut "alles" fÃ¼r Frieden am Golf

Putin und Araghtschi in Sankt Petersburg

Bei einem Treffen mit dem iranischen AuÃŸenminister Abbas Araghtschi am Montag in Sankt Petersburg hat der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin versichert, sich fÃ¼r den Frieden im Nahen Osten einsetzen zu wollen.

Bei einem Treffen mit dem iranischen AuÃŸenminister Abbas Araghtschi in St. Petersburg hat der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin versichert, sich fÃ¼r den Frieden in der Golfregion einsetzen zu wollen. Die russische FÃ¼hrung tue alles, "was den Interessen der Menschen in der Region dient, damit so schnell wie mÃ¶glich wieder Frieden einkehrt", sagte Putin den russischen Staatsmedien zufolge bei dem Treffen am Montag.



Putin lobte laut der Nachrichtenagentur Tass, "wie mutig und heldenhaft das iranische Volk fÃ¼r seine UnabhÃ¤ngigkeit kÃ¤mpft". Moskau beabsichtige, die "strategische Partnerschaft" mit Teheran fortzusetzen, fÃ¼gte er demnach hinzu.



Araghtschi sagte laut russischen Staatsmedien bei dem GesprÃ¤ch mit Putin, die iranische FÃ¼hrung stehe trotz der Angriffe "stabil und solide" da. Die Welt habe nun begriffen, Ã¼ber welche "wirkliche Macht die Islamische Republik" verfÃ¼ge. Auch Araghtschi sprach von einer "strategischen Partnerschaft" mit Russland.



Zuvor hatte der iranische AuÃŸenminister die USA fÃ¼r das Scheitern der jÃ¼ngsten BemÃ¼hungen Ã¼ber ein Ende des Iran-Krieges verantwortlich gemacht. Wegen "Ã¼berzogener Forderungen" der USA gebe es "trotz Fortschritten" bisher keine LÃ¶sung in dem Konflikt, sagte Araghtschi. In einer Art diplomatischer Offensive hatte der AuÃŸenminister in den vergangenen Tagen auch den Oman und Pakistan besucht.



Pakistan bemÃ¼ht sich um Vermittlung zwischen den USA und dem Iran. Islamabad hatte bereits vor rund zwei Wochen GesprÃ¤che zwischen Vertretern der Konfliktparteien ausgerichtet, die jedoch ohne Ergebnis blieben. Eine neue Verhandlungsrunde ist bislang nicht zustande gekommen.