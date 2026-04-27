Brennpunkte

Putin bei Treffen mit Araghtschi: Russland tut "alles" fÃ¼r Frieden am Golf

  • AFP - 27. April 2026, 17:00 Uhr
Bild vergrößern: Putin bei Treffen mit Araghtschi: Russland tut alles fÃ¼r Frieden am Golf
Putin und Araghtschi in Sankt Petersburg
Bild: AFP

Bei einem Treffen mit dem iranischen AuÃŸenminister Abbas Araghtschi am Montag in Sankt Petersburg hat der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin versichert, sich fÃ¼r den Frieden im Nahen Osten einsetzen zu wollen.

Bei einem Treffen mit dem iranischen AuÃŸenminister Abbas Araghtschi in St. Petersburg hat der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin versichert, sich fÃ¼r den Frieden in der Golfregion einsetzen zu wollen. Die russische FÃ¼hrung tue alles, "was den Interessen der Menschen in der Region dient, damit so schnell wie mÃ¶glich wieder Frieden einkehrt", sagte Putin den russischen Staatsmedien zufolge bei dem Treffen am Montag.

Putin lobte laut der Nachrichtenagentur Tass, "wie mutig und heldenhaft das iranische Volk fÃ¼r seine UnabhÃ¤ngigkeit kÃ¤mpft". Moskau beabsichtige, die "strategische Partnerschaft" mit Teheran fortzusetzen, fÃ¼gte er demnach hinzu.

Araghtschi sagte laut russischen Staatsmedien bei dem GesprÃ¤ch mit Putin, die iranische FÃ¼hrung stehe trotz der Angriffe "stabil und solide" da. Die Welt habe nun begriffen, Ã¼ber welche "wirkliche Macht die Islamische Republik" verfÃ¼ge. Auch Araghtschi sprach von einer "strategischen Partnerschaft" mit Russland.

Zuvor hatte der iranische AuÃŸenminister die USA fÃ¼r das Scheitern der jÃ¼ngsten BemÃ¼hungen Ã¼ber ein Ende des Iran-Krieges verantwortlich gemacht. Wegen "Ã¼berzogener Forderungen" der USA gebe es "trotz Fortschritten" bisher keine LÃ¶sung in dem Konflikt, sagte Araghtschi. In einer Art diplomatischer Offensive hatte der AuÃŸenminister in den vergangenen Tagen auch den Oman und Pakistan besucht.

Pakistan bemÃ¼ht sich um Vermittlung zwischen den USA und dem Iran. Islamabad hatte bereits vor rund zwei Wochen GesprÃ¤che zwischen Vertretern der Konfliktparteien ausgerichtet, die jedoch ohne Ergebnis blieben. Eine neue Verhandlungsrunde ist bislang nicht zustande gekommen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    75-JÃ¤hriger wird in Baden-WÃ¼rttemberg von Wohnmobil Ã¼berrollt und stirbt
    75-JÃ¤hriger wird in Baden-WÃ¼rttemberg von Wohnmobil Ã¼berrollt und stirbt

    Ein 75-JÃ¤hriger ist in Baden-WÃ¼rttemberg von seinem Wohnmobil Ã¼berrollt worden und gestorben. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am UnglÃ¼cksort, wie die Polizei in

    Mehr
    TÃ¶dlicher Streit vor U-Bahnhof: Lange Haftstrafen in Hamburg
    TÃ¶dlicher Streit vor U-Bahnhof: Lange Haftstrafen in Hamburg

    Nach einem tÃ¶dlichen Streit vor einem U-Bahnhof in Hamburg sind zwei MÃ¤nner zu langjÃ¤hrigen Freiheitsstrafen verurteilt. Das Landgericht Hamburg verhÃ¤ngte gegen einen

    Mehr
    Bundesverwaltungsgericht setzt Verhandlung Ã¼ber Verbot von Neonazisekte fort
    Bundesverwaltungsgericht setzt Verhandlung Ã¼ber Verbot von Neonazisekte fort

    Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Montag erneut Ã¼ber das Verbot der rechtsextremistischen Gruppe Artgemeinschaft verhandelt. Wann ein Urteil fÃ¤llt, wurde noch nicht

    Mehr
    China blockiert Kauf des in China gegrÃ¼ndeten KI-Agenten Manus durch Meta
    China blockiert Kauf des in China gegrÃ¼ndeten KI-Agenten Manus durch Meta
    Automesse in Peking: WeRide und Lenovo arbeiten bei Robotaxis zusammen
    Automesse in Peking: WeRide und Lenovo arbeiten bei Robotaxis zusammen
    Wichtiger Senator gibt Blockade von Trumps Fed-Kandidaten Warsh auf
    Wichtiger Senator gibt Blockade von Trumps Fed-Kandidaten Warsh auf
    MÃ¶glicher Anstieg der Gewinnmargen nach ZwÃ¶lf-Uhr-Regel: Regierung verweist auf PrÃ¼fungen
    MÃ¶glicher Anstieg der Gewinnmargen nach ZwÃ¶lf-Uhr-Regel: Regierung verweist auf PrÃ¼fungen
    Bericht: Google-Konsortium bremst deutsche Cloud aus
    Bericht: Google-Konsortium bremst deutsche Cloud aus
    Kompromiss zu KassenbeitrÃ¤gen von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern in Sicht
    Kompromiss zu KassenbeitrÃ¤gen von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern in Sicht
    Bergarbeiter demonstrieren vor Energieministerium in Ankara
    Bergarbeiter demonstrieren vor Energieministerium in Ankara
    GrÃ¼ne kritisieren SPD-Ãœberlegungen zu neuen Schulden
    GrÃ¼ne kritisieren SPD-Ãœberlegungen zu neuen Schulden
    Anglikanische ErzbischÃ¶fin Mullally von Papst Leo XIV. im Vatikan empfangen
    Anglikanische ErzbischÃ¶fin Mullally von Papst Leo XIV. im Vatikan empfangen
    Entscheidende Phase in Waldrama: Rettungsversuch mit Lastkahn am Dienstagmorgen
    Entscheidende Phase in Waldrama: Rettungsversuch mit Lastkahn am Dienstagmorgen

    Top Meldungen

    Verbraucherstimmung gibt infolge des Iran-Kriegs abermals nach
    Verbraucherstimmung gibt infolge des Iran-Kriegs abermals nach

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Verbraucherstimmung in Deutschland gibt infolge des Iran-Kriegs abermals nach. Die Erwartungen der Verbraucher sÃ¤nken aktuell noch

    Mehr
    Ifo: Exporterwartungen leicht gestiegen
    Ifo: Exporterwartungen leicht gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich etwas verbessert. Die Ifo-Exporterwartungen stiegen im April auf +0,1 Punkte, nach -0,7

    Mehr
    Karliczek: Preise fÃ¼r Flugtickets werden noch weiter steigen
    Karliczek: Preise fÃ¼r Flugtickets werden noch weiter steigen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli wird laut der Vorsitzenden des Tourismusausschusses des Bundestages, Anja Karliczek

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts