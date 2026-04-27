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75-JÃ¤hriger wird in Baden-WÃ¼rttemberg von Wohnmobil Ã¼berrollt und stirbt

  • AFP - 27. April 2026, 16:52 Uhr
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Notarzt bei Ãœbung
Bild: AFP

Ein 75-JÃ¤hriger ist in Baden-WÃ¼rttemberg von seinem Wohnmobil Ã¼berrollt worden und gestorben. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am UnglÃ¼cksort, wie die Polizei in Heilbronn mitteilte.

Ein 75-JÃ¤hriger ist in Baden-WÃ¼rttemberg von seinem Wohnmobil Ã¼berrollt worden und gestorben. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am UnglÃ¼cksort, wie die Polizei in Heilbronn am Montag mitteilte. Demnach hielt er sich in Wertheim fÃ¼r Reparaturarbeiten hinter dem Fahrzeug auf.

Aus unklarer Ursache rollte dieses plÃ¶tzlich nach hinten. Der 75-JÃ¤hrige wurde tÃ¶dlich unter den RÃ¤dern eingeklemmt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunÃ¤chst unklar.

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