Ein 75-JÃ¤hriger ist in Baden-WÃ¼rttemberg von seinem Wohnmobil Ã¼berrollt worden und gestorben. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am UnglÃ¼cksort, wie die Polizei in Heilbronn am Montag mitteilte. Demnach hielt er sich in Wertheim fÃ¼r Reparaturarbeiten hinter dem Fahrzeug auf.
Aus unklarer Ursache rollte dieses plÃ¶tzlich nach hinten. Der 75-JÃ¤hrige wurde tÃ¶dlich unter den RÃ¤dern eingeklemmt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunÃ¤chst unklar.
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75-JÃ¤hriger wird in Baden-WÃ¼rttemberg von Wohnmobil Ã¼berrollt und stirbt
- AFP - 27. April 2026, 16:52 Uhr
Ein 75-JÃ¤hriger ist in Baden-WÃ¼rttemberg von seinem Wohnmobil Ã¼berrollt worden und gestorben. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am UnglÃ¼cksort, wie die Polizei in Heilbronn mitteilte.
Ein 75-JÃ¤hriger ist in Baden-WÃ¼rttemberg von seinem Wohnmobil Ã¼berrollt worden und gestorben. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am UnglÃ¼cksort, wie die Polizei in Heilbronn am Montag mitteilte. Demnach hielt er sich in Wertheim fÃ¼r Reparaturarbeiten hinter dem Fahrzeug auf.
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