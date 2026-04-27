Wichtiger Senator gibt Blockade von Trumps Fed-Kandidaten Warsh auf

Kevin Warsh

Eine wesentliche HÃ¼rde fÃ¼r Donald Trumps Wunschkandidaten fÃ¼r die Leitung der US-Notenbank Fed ist Ã¼berwunden: Der Senator Thom Tillis hat seinen Widerstand gegen die Nominierung von Kevin Warsh aufgegeben.

Eine wesentliche HÃ¼rde fÃ¼r Donald Trumps Wunschkandidaten fÃ¼r die Leitung der US-Notenbank Fed ist Ã¼berwunden: Der wichtige Senator Thom Tillis hat seinen Widerstand gegen die Nominierung von Kevin Warsh durch den US-PrÃ¤sidenten fÃ¼r die Nachfolge des derzeitigen Fed-Chef Jerome Powell aufgegeben. Der Republikaner Tillis erklÃ¤rte am Sonntag, er werde Warsh unterstÃ¼tzen. Seine Forderung nach Einstellung der Ermittlungen gegen Powell sei erfÃ¼llt.



"Die strafrechtlichen Ermittlungen der US-Staatsanwaltschaft gegen den Vorsitzenden Powell waren eine ernsthafte Bedrohung fÃ¼r die UnabhÃ¤ngigkeit der Fed und mussten beendet werden, bevor ich die BestÃ¤tigung von Kevin Warsh unterstÃ¼tzen konnte", erklÃ¤rte Tillis in Onlinediensten. Da die Ermittlungen nun eingestellt seien, werde er den "hervorragenden Kandidaten" Warsh unterstÃ¼tzen.Â



Tillis sitzt im Bankenausschuss des Senats. Mit einer Gegenstimme in dem Gremium hÃ¤tte er den Nachfolgeprozess blockieren kÃ¶nnen. In diesem Fall hÃ¤tte der Ausschuss Warshs Nominierung nicht fÃ¼r eine Abstimmung zur BestÃ¤tigung an das Plenum des Senats weiterleiten kÃ¶nnen.



Die US-Justiz hatte am Freitag ihre strafrechtlichen Ermittlungen gegen den jetzigen Notenbankchef Powell eingestellt. Seine Amtszeit endet regulÃ¤r am 15. Mai. Trump hatte den 73-JÃ¤hrigen immer wieder hart attackiert und unter anderem als "Schwachkopf" und "Verlierer" beschimpft. Grund war, dass der Fed-Chef nach Ansicht Trumps bei Leitzinssenkungen zu zÃ¶gerlich war.Â



MutmaÃŸlich auf Trumps Initiative hin hatten die JustizbehÃ¶rden strafrechtliche Ermittlungen gegen Powell wegen angeblich massiv Ã¼berhÃ¶hter Kosten bei der Renovierung der Fed-Zentrale in Washington aufgenommen. Diese wurden am Freitag eingestellt, stattdessen soll eine interne AufsichtsbehÃ¶rde die Renovierungskosten Ã¼berprÃ¼fen.



BundesanwÃ¤ltin Jeanine Pirro gab zwar die Einstellung der Ermittlungen bekannt, erklÃ¤rte aber zugleich, sie wÃ¼rde "nicht zÃ¶gern", diese wieder aufzunehmen, "sollten die Fakten dies rechtfertigen". Am Samstag sagte Trump zudem, er habe die "Pflicht", herauszufinden, warum die Renovierungskosten so in die HÃ¶he geschossen seien.



Senator Tillis erklÃ¤rte am Sonntag, er habe "Versicherungen" erhalten, dass der Fall nur wieder erÃ¶ffnet werde, wenn die Ergebnisse der internen Fed-AufsichtsbehÃ¶rde dies rechtfertigten. Es sei nun Zeit fÃ¼r die Fed, "diese Ablenkung hinter sich zu lassen und sich wieder voll und ganz auf ihren Auftrag zu konzentrieren".Â



Die US-Notenbank trifft sich am Dienstag und Mittwoch und entscheidet Ã¼ber den Leitzins. Es dÃ¼rfte die letzte zweitÃ¤gige Fed-Sitzung unter Powell sein. Ã–konomen rechnen damit, dass die Bank den Leitzins erneut stabil lÃ¤sst.Â